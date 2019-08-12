День города-2019 в Екатеринбурге: какие улицы перекроют из-за праздника

Екатеринбург в ближайшие выходные отметит свой 296-й день рождения, праздничные мероприятия стартовали еще в начале августа, однако главные торжества запланированы во всех районах города на субботу, 17 августа.

В этот день в центре Екатеринбурге ограничат движение общественного транспорта и автомобилей. Перекрытия стартуют с вечера 16 августа, информирует пресс-служба городской администрации.

16 августа с 18 часов до 21:30 перекроют проспект Ленина от 8 Марта до Хохрякова, проехать здесь смогут только трамваи. В это время здесь пройдет концерт Уральского академического филармонического оркестра.

В этот же день с 22 часов до окончания праздника закроют движение для транспорта по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина; по Бориса Ельцина от 8 Марта до дома №10 по Ельцина, а также по Пролетарской от Дзержинского до Первомайской. С этого же времени до 4 утра 18 августа нельзя будет проехать по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева.

Площадь 1905 года перекроют за несколько дней до праздникаФото: Алексей БУЛАТОВ

17 августа с 4 утра до конца праздника перекроют проспект Ленина от Хохрякова до Карла Либкнехта. С 6 утра до конца праздничных мероприятий перекроют проспект Ленина от Московской до Хохрякова,а также: по Толмачева от Ленина до Первомайской, по Маршала Жукова от Челюскинцев до главного проспекта города, по Бориса Ельцина от дома №10 до перекрестка Ельцина и Челюскинцев; по Дзержинского от Горького до Царской; по Первомайской от Горького до Царской; по Горького от Первомайской до Дзержинского; по Клары Цеткин по Горького до Пролетарской; от Вайнера до Московской.

С 8 утра 17 августа до 8 утра 18 августа движение транспорта перекроют:

- по улице Вильгельма до Геннина: от проспекта Сахарова до Павла Шаманова (микрорайон Академический);

- по проспекту Академика Сахарова: от Рябинина до дома №47 по Сахарова.

С 19 часов 17 августа до окончания торжеств закроют движение транспорта: по улице 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева; по улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева; по улице Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской; по улице Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава общественного транспорта:

- на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева;

- на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта;

- на проспекте Ленина, у Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета;

- на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

- на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

- на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева, к 21:30 17 августа.

На время праздника будет перекрыта проезжая часть улицы ПушкинаФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого, с полуночи 14 августа до 6 утра 18 августа будет закрыта парковка для машин на площади 1905 года. Также будут закрыты платные автопарковки по 8 Марта от Ленина до Малышева: с 22 часов 16 августа до конца праздника, по Пушкина от Ленина до Малышева в это же время.

Отметим, что в День города-2019 в Екатеринбурге метрополитен будет работать до 1 часа ночи.