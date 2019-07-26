День города-2019 в Екатеринбурге: главные «фишки» праздника

День города-2019 в Екатеринбурге станет первой «пробой пера» в процессе подготовки к 300-летию уральской столицы. Об этом говорят организаторы праздника, который будут отмечать целых две недели.

ОБЕД ПОД ГИТАРУ

Всего в программе праздника – больше 40 мероприятий, часть из которых – эксперименты, к которым горожан попросили отнестись с пониманием, передает телеканал ОТВ.

Начнут праздновать День города-2019 в Екатеринбурге с 3 августа. На улице Свердлова в субботу с 10 до 12 часов перекроют проезжую часть: здесь в 26-й раз пройдет велогонка.

Сыграть свадьбу в День города - мечта молодых парФото: Алексей БУЛАТОВ

- Для популяризации велоспорта приглашаем всех горожан на это зрелищное спортивное мероприятие, - говорит руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.

В эти же выходные, 3-4 августа в Литературном квартале Екатеринбурга для гурманов и меломанов проведут фестиваль «Гастроном», для этого перекроют улицу Пролетарскую. Здесь, по словам организаторов будут: еда, музыка, арт и мастер-классы.

С 5 августа стартует подготовительная неделя перед главными праздничными событиями ко Дню города-2019 в Екатеринбурге.

- 10 и 11 августа в Литературном квартале пройдет двухдневный фестиваль авторской песни и романса «Август». Посетить его можно бесплатно. Ждем здесь 500-600 человек. Старт с 14 часов в субботу, выступления в этот день будут идти в формате нон-стоп до 21 часа. В воскресенье, во второй день фестиваля, здесь проведут День романса, в рамках которого выйдут участники арт-проекта «Бомонд» - авторы-исполнители из городских театров, - говорят организаторы.

Одна из главных площадок Дня города - площадь 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа от стадиона «Екатеринбург Арена» стартует марафон «Европа-Азия».

КАРТОН И СИМФОНИИ

С 14 августа - закроют парковку на площади 1905 года, здесь будут монтировать декорации к празднику. Уже вечером 16 августа на площади выступит большой симфонический оркестр.

Одна из главных площадок Дня города-2019 – Октябрьская площадь у Драмтеатра, монтажные работы здесь начнутся с 5 августа. Здесь установят 4 сценических площадки. Традиционная выставка цветов будет трансформирована: цветочные объекты превратят в сценическое пространство, где выступят театры.

- Там будет действо «Лица улиц», состоящее из выступлений разножанровых уличных артистов, - уточняют организаторы. – С 14 августа здесь откроется лаборатория «Картония». Эти ребята путешествуют по разным городам и странам.

Суть: около тысячи листов картона превратят в арт-объекты, а в День города-2019 в Екатеринбурге участники проведут шествие. Вместе участниками горожане могут придумать к праздничному костюму элементы из картона.

Главные мероприятия намечены на 17 августа.

Цветочный фестиваль проведут в новом форматеФото: Алексей БУЛАТОВ

ТРАДИЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

- В Историческом сквере планируем мото и вело фристайл: здесь покажут трюки и прыжки на мотоциклах, участвуют очень серьезные команды, - говорит Илья Марков.

В День города-2019 в Екатеринбурге с раннего утра перекроют квадрат улиц Малышева-Московская-Челюскинцев-Карла Либкнехта. Также для движения автотранспорта будут закрыты улица Пушкина и часть улицы 8 Марта.

С утра проведут привычные церемонию поднятия флага, фестивальные гала-концерты духовых оркестров: Екатеринбург поздравят классические музыканты из Австрии, Швейцарии, республики Тыва, а также местные музыканты. В частности выступит уральский оркестр «Урал Бэнд» под управлением маэстро Александра Павлова.

Вкус праздника можно будет почувствовать за пару недель до Дня городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из главных фишек фестиваля классической музыки будет представлена зрителям 17 августа в 12 часов: на площади 1905 года состоится 40-минутный сет, который сыграет сборный детский оркестр из 240 участников.

Далее здесь же: выступление екатеринбургских кавер-групп, городская свадьба, а вечером – гала-концерт с участием группы «Чайф».

- Еще один известный исполнитель выступит перед «Чайфами» в Историческом сквере. Но его имя пока не известно даже нам, - говорят организаторы.

Ретроавтомобили - непременный атрибут праздникаФото: Алексей БУЛАТОВ

На перекрестке улиц Ленина-Пушкина ожидается сбор любителей спортивных состязаний. Здесь организуют сразу несколько активностей, среди которых – пинг-понг, стритбол, сюда придут футболисты из ФК «Урал», гонщик Сергей Карякин.

В сентябре в Екатеринбурге проведут Чемпионат мира по боксу. В День города-2019 пройдет промо-мероприятие. На улице Пушкина установят ринг, где пройдет несколько показательных боев с участием известных спортсментов.

Хедхайнером праздника станет местная группа "Чайф"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну и кульминация праздника: в 22:30 над акваторией Городского пруда - традиционный фейерверк и городская дискотека на Плотинке со стороны проспекта Ленина.

Еще одной площадкой станет микрорайон Академический. Известно, что в этом году здесь в День города выступит Тима Белорусских.