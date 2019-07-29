День города-2019 в Екатеринбурге: полная программа мероприятия

В 2019 году Екатеринбург празднует 296-ую годовщину. Основные мероприятия Дня города пройдут 17 августа. Но некоторые спортивные соревнования и фестивали, приуроченные к празднованию Дня города Екатеринбурга-2019, состоятся заранее. «Комсомолка» публикует полную программу праздника, начиная с 3 августа.

3 АВГУСТА: ПРАЗДНИК ЖИВОТА

3 августа в 10:00 стартует XXVI Всероссийская велогонка «Критериум». Участники соревнований проедут по улице Свердлова от Мельковской до Челюскинцев.

В 12:00 восстановить утраченные калории можно будет на фестивале еды «Гастроном», который продлится два дня. Попробовать блюда от разных шеф-поваров города можно будет в Литературном квартале по адресу Пролетарская, 14. Приятную атмосферу обеспечат уральские музыканты. Стоимость билетов – 200 рублей.

В 16:00 горожан ждут на массовых гуляниях в парке Таганская слобода (улица Бебеля, 111). Концертную программу «Признание в любви родному району и городу» подготовили лучшие коллективы города.

Карнавальное шествие "Лица улиц" пройдет 17 августа.Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 АВГУСТА: ДЕНЬ БАШНИ

10 августа в 9:00 в парке имени Павлика Морозова пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

С 10:00 утра на Октябрьской площади будет работать фестиваль ландшафтного искусства. Цветочные композиции объединит театральная тематика. Выставка будет работать с 10 по 18 августа.

В 11:00 стартует фестиваль Water Tower Fest, посвященный годовщине со дня открытия водонапорной башни на Плотинке. Для детей запланированы увлекательная программа с квестами, викторинами, играми и лабораторными опытами – ученые будут творить настоящие чудеса с водой. Взрослые смогут посетить выставку, записаться на экскурсию по Исети, турнир по стрельбе из водных пистолетов и зрелищное стрит-арт-шоу.

В 15:00 на летней эстраде Литературного квартала (улица Пролетарская, 14) пройдет X Городской фестиваль авторской песни «Август» имени Евгения Липовича. Десятки уральских бардов выступят на сцене, чтобы почтить память уральца, который, будучи активистом стройотрядовского движения, стал одним из создателей фестиваля бардовской песни «Знаменка».

Стоит посмотреть на традиционные соревнования на лыжероллерах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 АВГУСТА: ПАРУСНЫЙ СПОРТ

11 августа в Екатеринбурге пройдут сразу два важных спортивных события – Первенство мира по парусному спорту и V Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Первое мероприятие состоится на акватории Верх-Исетского пруда и будет идти семь дней. Старты – в 9:00 утра.

Марафон также начнется в 9:00 у Екатеринбург-арены и будет идти до 15:00. Спортсмены пробегут четыре дистанции – 3, 10, 21,1 и 42,2 километров. Юные легкоатлеты смогут проверить свои силы в спринтерском забеге на 400 метров. Организаторы марафона ожидают около десяти тысяч участников. Призовой фонд в этом году составит 1 250 000 рублей.

С 14:00 до 18:00 на летней эстраде в Литературном квартале пройдет VI Летний фестиваль Арт-проекта «Бомонд». Выступать будут артисты из разных творческих коллективов и театров города. Вы сможете услышать как арии из опер, так и шансон.

Хотели погулять на свадьбе? Тогда приходите на Плотинку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 АВГУСТА: «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ»

15 августа в Екатеринбургском цирке (улица 8 марта, 43) в 16:00 стартует международный фестиваль духовых оркестров. В это же время на другом конце города в Парке имени К.Е. Архипова, расположенном по адресу Академика Бардина, 47, пройдет праздничное гуляние «Екатеринбург – ты мой город!».

В 19:00 центр культуры «Урал» (улица Студенческая, 3) распахнет свои двери перед светской публикой Екатеринбурга. Город будет выбирать Мисс Екатеринбург-2019. Публику ждет яркое шоу – 28 очаровательных девушек исполнят творческие номера, ответят на вопросы жюри и покажут себя во всей красе.

Обязательно загляните на фестиваль ландшафтного дизайна.Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 АВГУСТА: СМОТР ТАЛАНТОВ

16 августа в КРК «Уралец» на Большакова, 90 с 10:00 начнется ярмарка минералов, ювелирных и камнерезных изделий «Минерал шоу». Более 300 мастеров привезут диковинные вещицы со всего земного шара – и малахиты Африки, и опалы из Австралии, и аметисты из Бразилии. Украшения на любой вкус и цвет сможет найти себе каждый посетитель выставки, которая продлится в Екатеринбурге два дня.

В 16:00 на бульваре Культуры жители Уралмаша увидят выступления местных творческих коллективов. А в 19:00 на Площади 1905 года любители классической музыки смогут посетить концерт Уральского академического филармонического оркестра «Мировая классика на главной площади города».

НА празднике будет весело и детям и взрослым.Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 АВГУСТА: ДЕНЬ ГОРОДА

Безусловно, главное торжество ждет горожан 17 августа.

В 10:00 на улице 8 марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина стартует гонка на лыжероллерах. В это же время любой желающий сможет проверить свои силы на спортивных площадках (Проспект Ленина от улицы Горького до улицы Толмачева, улица Пушкина) и даже сдать нормы ГТО.

В это же время, с 10:00, заработает выставка «Городские кошки». Она будет идти 17 и 18 августа в Центре Международной торговли Екатеринбург на улице Куйбышева, 44д.

В 11:00 горожане смогут полюбоваться на ретроавтомобили. Они будут стоять на проспекте Ленина. Любителей современных авто в 11:00 ждет зрелищный чемпионат по автозвуку и тюнингу на площадке перед гипермаркетом «Лента» (дублер Сибирского такта, 19/1).

Ценителей поэзии организаторы Дня города приглашают в 12:00 к памятнику Пушкину на Пролетарской, 6. Также в это время в разных частях города пройдут праздничные концерты. Артисты будут выступать для уральцев на площадках возле ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50, на Площади Советской Армии, в ЦПКиО (Мичурина, 230). Также в Парке Маяковского под открытым небом будет работать живой этнографический музей «Русская изба», где гости смогут окунуться в атмосферу прошлых лет и сфотографироваться на фоне старинных арт-объектов.

Тем, кто не представляет свою жизнь без танцев и движения, рекомендуем посетить танцевальное пространство DANCЕКБ, которое будет открыто с 12:00 на площади перед зданием ККТ «Космос» (Дзержинского, 2). После таких мастер-классов вы гарантированно станете королями танцпола.

Организаторы обещают в этом году зрелищное мотошоу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В историческом сквере в 12:30 стартует зрелищное мотошоу.

Театралам стоит побывать на карнавале «Лица улиц» – действо развернется на Октябрьской площади в 13:00. В это же время возле памятника Битлз (у дома № 8 по улице Горького) состоится концерт, посвященный ливерпульской четверке. Поклонники группы исполнят популярные хиты и малоизвестные песни битлов.

Традиционное мероприятие Дня города – свадьба на Площади 1905 года, на которой в 13:00 смогут погулять все желающие. Вечером там же на главной сцене выступит уральская группа «Чайф» и другие приглашенные артисты, имена которых пока держат в секрете. А в Академическом на перекрестке Академика Сахарова-Вильгельма де Геннина пройдет концерт с участием молодой звезды Тимы Белорусских, который известен треками «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Завершится праздничное гуляние в 22:30 грандиозным фейерверком над акваторией городского пруда.

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