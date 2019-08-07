2019-08-07T15:56:06+03:00
Происшествия

Попала под камнепад: туристка из Екатеринбурга погибла в горах Алтая

Девушку эвакуировали спасатели, но она скончалась от травм по пути в больницу
Олег Галимов
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Группа из 8 человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августаГруппа из 8 человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августаФото: Виктория МИНАЕВА
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На Алтае в результате камнепада погибла туристка из Екатеринбурга. Об этом сообщили в СУ СКР региона. По данным силовиков, трагедия произошла днем 6 августа. Сообщается о том, что группа из 8 человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа и была зарегистрирована в МЧС.

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

- 6 августа в дневное время при спуске туристов с горы в районе озера Дяраш-Кел в 50 км от села Кучерла, несмотря на сухую и безветренную погоду, произошел камнепад, в результате чего пострадала туристка, которая была эвакуирована вертолетом спасателей. Однако до госпитализации в больницу от полученных телесных повреждений скончалась.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай организована процессуальная проверка. Напомним, что недавно в Бурятии во время сплава погиб инструктор из Новоуральска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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