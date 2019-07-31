Скончался во время привала: погибшим в Бурятии рафтером оказался инструктор из Новоуральска

В Бурятии во время сплава погиб 67-летний инструктор по туризму Владимир Пахомов. Мужчина прибыл в Окинский район в составе группы из Новоуральска. По словам участников похода, 28 июля Пахомов внезапно почувствовал себя плохо во время привала. Предварительно установлено, что у пенсионера не выдержало сердце.

Остальные участники группы сразу же подали сигнал бедствия в МЧС, спасателям удалось обнаружить их с вертолета МИ-8 в районе слияния рек Урик и Даялык.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723214" frameborder="0"></iframe> Спасатели смогли подобрать туристов только на следующий день после вызова.Видео: пресс-служба МЧС России по Республике Бурятия! другой источник

- Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолет подсел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, - рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Виктор Доничев.

Туристы завершили сплав на половине путиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

После эвакуации свердловчан временно разместили на базе поисково-спасательного отряда «Байкальский» в поселке Никола, после чего группа отправилась домой.

Группа выехала из Новоуральска 12 июля и должна была вернуться 5 августа. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»

- Рафтеры выехали в Бурятию на поезде 12 июля и уже через три дня приступили к сплаву по рекам. В воскресенье Владимиру Еренеевичу стало плохо во время очередного привала, - рассказывает «Комсомолке» старший инструктор спортивного клуба «Кедр» Анна Заикина. – Его пытались откачать, но в итоге сердце остановилось во второй раз, и он скончался. Остальные участники группы живы и здоровы. Они хотели продолжить маршрут, но спасатели запретили в связи с ухудшением погодных условий.Все участники опытные, имеют опыт прохождения маршрутом 5 и 6 категории сложности. Группа Пахомова была сплоченной, коллектив практически не менялся.

Группа зарегистрировалась в МЧС и была хорошо экипирована. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»

Согласно туристическому маршруту, группа из Новоуральска должна была завершить сплав 3 августа и через три дня вернуться домой.