2019-07-31T12:15:02+03:00
Происшествия

Скончался во время привала: погибшим в Бурятии рафтером оказался инструктор из Новоуральска

Владимир Пахомов умер на 68-м году жизни [видео]
Олег Галимов
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Мужчину пытались откачать, но безуспешно. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»Мужчину пытались откачать, но безуспешно. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»
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В Бурятии во время сплава погиб 67-летний инструктор по туризму Владимир Пахомов. Мужчина прибыл в Окинский район в составе группы из Новоуральска. По словам участников похода, 28 июля Пахомов внезапно почувствовал себя плохо во время привала. Предварительно установлено, что у пенсионера не выдержало сердце.

Остальные участники группы сразу же подали сигнал бедствия в МЧС, спасателям удалось обнаружить их с вертолета МИ-8 в районе слияния рек Урик и Даялык.

Спасатели смогли подобрать туристов только на следующий день после вызова.Видео: пресс-служба МЧС России по Республике Бурятия! другой источник

- Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолет подсел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, - рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Виктор Доничев.

Туристы завершили сплав на половине пути Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Туристы завершили сплав на половине путиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

После эвакуации свердловчан временно разместили на базе поисково-спасательного отряда «Байкальский» в поселке Никола, после чего группа отправилась домой.

Группа выехала из Новоуральска 12 июля и должна была вернуться 5 августа. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»

Группа выехала из Новоуральска 12 июля и должна была вернуться 5 августа. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»

- Рафтеры выехали в Бурятию на поезде 12 июля и уже через три дня приступили к сплаву по рекам. В воскресенье Владимиру Еренеевичу стало плохо во время очередного привала, - рассказывает «Комсомолке» старший инструктор спортивного клуба «Кедр» Анна Заикина. – Его пытались откачать, но в итоге сердце остановилось во второй раз, и он скончался. Остальные участники группы живы и здоровы. Они хотели продолжить маршрут, но спасатели запретили в связи с ухудшением погодных условий.Все участники опытные, имеют опыт прохождения маршрутом 5 и 6 категории сложности. Группа Пахомова была сплоченной, коллектив практически не менялся.

Группа зарегистрировалась в МЧС и была хорошо экипирована. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»

Группа зарегистрировалась в МЧС и была хорошо экипирована. Фото: предоставлено спортивным клубом «Кедр»

Согласно туристическому маршруту, группа из Новоуральска должна была завершить сплав 3 августа и через три дня вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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