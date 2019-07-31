«Стало плохо с сердцем»: Из Бурятии срочно эвакуировали свердловских туристов, сплавлявшихся по реке

Спасатели срочно эвакуировали группу свердловских туристов из 12 человек, сплавлявшихся по реке в Бурятии. Их забрал вертолет Ми-8. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Бурятия, один из путешественников погиб.

Сообщение о гибели мужчины 1952 года рождения поступило диспетчерам еще 29 июля. Туристы просили эвакуировать их из труднодоступной местности – в районе слияния рек Урик и Даялык Окинского района. По предварительным данным, погибшему мужчине стало плохо с сердцем.

- 29 июля погодные условия не позволили использовать вертолет для проведения поисково-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Бурятия. – Было принято решение об отправке к месту происшествия наземной группировки спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Бурятия

Сегодня, 30 июля, тургруппа найдена бортом Ми-8, дан отбой следования спасателям БРПСС. Пострадавшие эвакуированы в поселок Никола Иркутсткой области.

- Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолет подсел ниже по течению, - рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Виктор Доничев. – Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как прогноз на ближайшие дни неблагоприятный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723214" frameborder="0"></iframe> Спасатели смогли подобрать туристов только на следующий день после вызова.Видео: пресс-служба МЧС России по Республике Бурятия! другой источник

Сейчас уточняются точные обстоятельства гибели одного из путешественников. Отмечается также, что тургруппа была зарегистрирована.