Скрутили и вызвали полицию: в Екатеринбурге студенты спасли пенсионерку от насильника

В Екатеринбурге студенты пришли на помощь 64-летней пенсионерке, на которую напал южанин. Инцидент произошел днем 23 апреля неподалеку от здания института юстиции УрГЮУ на улице Колмогорова. По пути домой компания учащихся увидела, как мужчина душит женщину и угрожает ей. Подоспевшие вовремя студенты скрутили преступника и вызвали полицию.

Как рассказал «Комсомолке» глава следственного отдела Верх-Исетского района Денис Кельбиханов, злоумышленником оказался 31-летний уроженец Киргизии Галибжан Дадабаев.

- Обвиняемый попытался изнасиловать женщину и угрожал ей убийством. Будучи пьяным, злоумышленник подкрался сзади и повалил на землю с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. К счастью, совершить задуманное ему помешали проходящие рядом студенты, - отметил майор юстиции.

В ближайшее время мигранта ждет суд, на него заведено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». Ему грозит до 8 до 15 лет лишения свободы.

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