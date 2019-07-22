Преступник повторил судьбу Раскольникова: в Екатеринбурге спустя двенадцать лет раскрыли убийство юной студентки

История уральского преступного сыска имеет множество примеров, когда преступников удавалось поймать спустя годы, а порой и десятилетия. Но эта история уникальна другим – убийца самостоятельно пришел в полицию и признался в убийстве 12-летней давности.

ЗАДУШИЛ И СПРЯТАЛ ТЕЛО В МАТРАСЕ

В июне 2007 студентка Марина Черниевская готовилась к последним экзаменам, но в первую же субботу месяца решила позвать в гости настойчивого ухажера – 30-летнего Вадима Мальцева. Мужчина уже давно оказывал ей знаки внимания, но девушка не отвечала ему взаимностью. В тот вечер Мальцев вновь стал признаваться в любви юной особе, однако все было безрезультатно.

Не выдержав очередного отказа, Вадим решил убить девушку и задушил, когда та легла на диван. Осознав, что натворил, Мальцев поспешил спрятать тело. Времени на раздумья не было, и он решил завернуть труп в матрас, как вдруг в квартиру постучалась соседка Марины Светлана Таскина, с которой они вместе жили и учились.

- Привет, Вадим, - сказала девушка, войдя в квартиру.

- Привет, - спокойно ответил Мальцев, продолжая обматывать матрас шнуром.

- Марина предупредила меня, что ты придешь. Кстати, а где она? – спросила соседка.

- В магазин пошла за пивом, скоро вернется. Пойду лучше догоню ее, а то еще разобьет по дороге бутылки, - сказал Вадим, после чего поспешил скрыться из квартиры в пятиэтажке на Патриса Лумумбы,81.

Светлана сразу почувствовала не ладное: ее подруга никогда не пила пиво, и не оставила бы Мальцева одного в квартире. Телефон не отвечал, от чего на душе стало еще тревожнее. Преодолев страх, девушка все же решилась заглянуть в матрас, который так усердно заматывал Вадим. Уже через несколько минут на месте преступления работала полиция, а убийца был объявлен в розыск.

Дом, в котором убили студентку. Фото: Goog;e maps

НАЧАЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ, НО ПОВТОРИЛ УЧАСТЬ РАСКОЛЬНИКОВА

Поймать по «горячим следам» Мальцева так и не удалось, преступник оперативно уехал из Свердловской области и сжег все свои документы. Залечь на дно ему удалось в столице Южного Урала – Челябинске. Именно там он начал новую, некриминальную жизнь. Но годы шли, а груз вины становился все тяжелее и тяжелее.

Словно главный герой «Преступления и наказания» Достоевского он не выдержал и написал явку с повинной в марте этого года. Даже сожительница не знала о его страшной тайне, как и не знала его настоящего имени. Последние 12 лет он жил без паспорта, а друзьям представлялся как Вячеслав Якуба.

- О том, что он был в розыске за убийство, я не знала. Мне позвонила адвокат и сообщила, что он сдался в полицию и заключен под стражу, - рассказала сожительница Мальцева.

Явка с повинной не спасла Вадима Мальцева от колонии. Приговор ему вынесли через четыре месяца после признания в убийствеФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам руководителя следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга областного Следственного комитета Дмитрий Аникин, на допросе убийца подробно описал, как убивал 20-летнюю девушку.

- Вадим Мальцев признался, что пошел на преступление из-за неразделенной любви. Душил ее до тех пор, пока она не перестала сопротивляться, - рассказал майор юстиции.

Раскаянье не спасло убийцу от сурового наказания, 8 июля Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал уральского Раскольникова виновным и назначил ему 9 лет в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Твин Пикс» по-уральски: в Екатеринбурге ухажер утопил бывшую однокашницу после неудачного свидания. Прятать тело девушки парню помогал его отец ( подробности)