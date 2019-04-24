«Твин Пикс» по-уральски: в Екатеринбурге ухажер утопил бывшую однокашницу, после неудачного свидания

Екатеринбурженка Ирина Шпанькова всегда была на хорошем счету в школе, имела безупречную репутацию в вузе. Вылитая героиня культового сериала «Твин Пикс» Лора Палмер. К своим 24 годам девушка была влюблена лишь однажды – с молодым человеком встречалась пять лет. Правда, мечты о семье ей осуществить не удалось, пара рассталась.

В начале прошлого октября Ирина впервые за полгода отправилась на свидание. Но домой девушка так и не вернулась. А в телефоне звучало лишь омерзительное: «вне зоны доступа»…

ЗНАКОМЫЙ ИЗ ДЕТСТВА

- Иринка хорошей девчонкой была. Молодая, красивая. Окончила Гуманитарный университет в Екатеринбурге, работала менеджером по продажам. Хотела выйти замуж и всегда с умилением смотрела на мамочек с детьми, - вспоминают знакомые Ирины.

Парней девушка выбирала простых. И, по словам ее друзей всегда обращала внимание на нравственную сторону избранника. Не любила, когда молодые люди много пьют, курят и ругаются матом.

В тот вечер, когда Ирина встретила Сережу, девушка гуляла с подружкой во дворе недалеко от дома. С Демушкиным они когда-то учились вместе в одной школе. Будучи детьми особо не общались, да и после выпуска тоже. А тут молодой парень Ирине приглянулся, да и он обратил внимание на девушку.

- Он гулял по району со своим другом по кличке Голодный, - вспоминает подруга Ирины Дарья, которая была с ней в тот вечер. – Они с Ириной учились в одной школе в параллельных классах, но после выпуска прошло семь лет. Ирина была счастлива повстречать старого приятеля. Они разговаривали о школе, много смеялись.

По словам подруг, мать Ирины так и не смирилась со смертью дочери. Фото: соцсети

Ребята настолько увлеклись разговорами, что по домам начали расходиться только в третьем часу ночи. Демушкин вызвался проводить Ирину до дома.

ПОШЕЛ ПО КРИВОЙ ДОРОЖКЕ

- Больше я Ирину не видела, - всхлипывает Даша. – Мы, конечно, забили тревогу. Обзвонили всех друзей, но никто ее не видел.

Поиски прекратились лишь тогда, когда родителям Шпаньковой позвонили из полиции и сказали страшное: похоже, мы нашли вашу дочку, вам надо приехать на опознание. Ее тело было найдено в озере.

Подозрение сразу же пало на Демушкина. В полиции выяснили, что под маской миловидного парня, скрывался самый настоящий преступник. Свой криминальный путь Сергей начал еще в 15, когда его поставили на учет в полиции за многочисленные драки и мелкие кражи.

Как только ему стукнуло 18, парень отважился на угон - в качестве добычи выбрал элитную иномарку бизнесвумен, у которой водителем работал его отец. Именно от него Сергей узнал, что женщина никогда не закрывает свой автомобиль, а просто оставляет ключи в бардачке. В итоге Демушкин пришел под покровом ночи на закрытую стоянку, а уехал уже на машине.

Охранник парковки видел, как Сергей сел в салон, но не придал это значения, ведь парнишка сам завел спорткар. Машину Демушкин отвез на дачу своего приятеля, чтобы разобрать легковушку на запчасти...

Сергей Демушкин так и не нашел свое место в жизни и пошел по наклонной: кража, угон, убийство. Фото: соцсети

Но попался парень на другой краже. Спустя шесть дней он свистнул телефон у друга детства – на этом и пролетел. На первом же допросе в полиции он раскололся и признался еще и в угоне.

- Никогда не понимал, почему Серега пошел по кривой дорожке, - рассказывает «Комсомолке» знакомый Демушкина Влад Борисов. – Он же нормальный парень был, всегда поможет и выручит в трудную минуту. Наверное, хотел легких денег.

До встречи с Ириной Демушкин отсидел в колонии год и пять месяцев.

ДЕЙСТВОВАЛ В ТРАДИЦИЯХ ГОЛЛИВУДА

Уже потом следователи по крупицам восстановили картину того рокового вечера. На тот момент Ромео арендовал в общежитии комнату своей знакомой. Туда же он пригласил по дороге до дома зайти и Ирину. Девушка не ожидала подвоха от старого знакомого и согласилась. Уже в помещении Демушкин начал проявлять не двусмысленные знаки внимания. А когда понял, что останется ни с чем, пришел в бешенство. В ход пошли кулаки. А после он добил несчастную ножом.

Заметать улики Демушкин стал в лучших традициях Голливуда: начисто вымыл полы, содрал запачканные кровью обои, а тело Ирины завернул в штору. После этого он позвонил отцу и попросил помощи. Отец подогнал к подъезду УАЗ, на котором парень выехал за город. Местом для захоронения было выбрано озеро под Невьянском. Демушкин обложил тело Ирины камнями и утопил… Даже сыщики после раскрытия преступления посчитали, что парень пересмотрел фильмов про гангстеров.

Уже через несколько часов тело заметил случайный рыбак. Выйти на след Демушкина оставалось делом техники.

- При расследовании этого преступления огромную работу проделали наши коллеги из отдела СКР Невьянска и сотрудники уголовного розыска. Уже через три дня злоумышленник был задержан. Несмотря на его усилия, эксперты нашли на месте преступления частицы крови убитой, - рассказывает «КП»-Екатеринбург руководитель Следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга областного Следственного комитета Дмитрий Аникин.

Кстати, следователям помогали подруги Шпаньковой. Им удалось достать записи с камер видео наблюдения общежития. На них то и «засветился» Сергей, когда вместе с отцом грузил тело в багажник.

Убийцу Шпаньковой поймали по «горячим следам», а приговор вынесли через пять месяцев

Чкаловский районный суд приговорил Демушкина к девяти годам в колонии строгого режима. Сразу после приговора Сергей поспешил обжаловать его в областном суде (заседание было назначен на 22 апреля – прим. ред), но позже отозвал апелляцию.

- Этот мерзавец должен был получить по максимуму! Видимо пожалели, потому что у него отец уже при смерти от рака, - говорят знакомые Ирины Шпаньковой. – Скорее всего, он отозвал апелляцию, побоялся как бы больше не дали. Его отца не судили как соучастника, потому что он при смерти - давно борется с раком.