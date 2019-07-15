2019-07-15T12:20:28+03:00
Происшествия

«Быстро в кассу, а то размажу по стенке»: в Екатеринбурге ограбили банк на 2 миллиона рублей

Злоумышленник зашел в отделение «Уралсиба», когда там были лишь кассир и операционист
Олег Галимов
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Полиция ищет высокого мужчину с бородой и усами. Фото: Google mapsПолиция ищет высокого мужчину с бородой и усами. Фото: Google maps
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В Екатеринбурге грабитель обнес отделение «Уралсиба» на Ильича,71. По информации источника «Комсомолки» в силовых структурах, вооруженное нападение произошло около 15:00 в минувшую пятницу. Злоумышленник выждал удобный момент и вошел в банк, когда в нем остались лишь кассир и операционист.

Угрожая пистолетом, грабитель забрал из кассы почти все наличные, ущерб подсчитывали в рублях, долларах и евро. Сотрудницы банка были сильно напуганы, как только мужчина зашел в здание, он прокричал «быстро в кассу, а то размажу по стенке».

Общая сумма награбленного составила 2 119 177 рублей.

- Когда грабитель забирал деньги из кассы, одна из сотрудниц сумела нажать на кнопку тревожной сигнализации, - рассказывает источник «КП». – Приметы грабителя: на вид около 40 лет, черные волосы, усы, борода, спортивное телосложение, рост под 180 сантиметров. Был одет в темную кепку, темные очки и джинсовый костюм. Украденные деньги убирал в рюкзак.

Операционист банка сразу же вспомнила, что ранее уже видела грабителя. За последние несколько дней мужчина три раза приходил в отделение, чтобы поменять валюту.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать ход расследования позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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