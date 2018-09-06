Ограбление понарошку, а куш — настоящий

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-06T16:20:36+03:00

В Екатеринбурге банда поваров, вооружившись игрушечными пистолетами и гранатами, обчистила пять банков на 15 миллионов рублей.

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ВМЕСТЕ ГОТОВИЛИ — ВМЕСТЕ ГРАБИЛИ

Четверо поваров и один официант. Каждому слегка за 30. Познакомились на работе — на кухне кафе «Зефир» в Екатеринбурге. Трудились по 12 часов в сутки, но получали чуть больше 20 тысяч рублей. У всех жены, подруги. У двоих еще и маленькие дети. Ну как прокормишь семью на такую зарплату? Вот у наших антигероев и лопнуло терпение, когда управляющий в очередной раз не заплатил премию за сверхурочную работу. У коллег возник план, как сделать так, чтобы обслуживали, наконец, не они, а их.

- Насмотревшись голливудских боевиков, повара решили грабить банки, - рассказывают силовики. - Ну, а учитывая, что связи у мужиков были только в сфере общепита, настоящего оружия они раздобыть не смогли. За неимением лучшего, обвиняемые отправились в магазин игрушек. Закупились пластиковыми гранатами и пистолетами.

План поваров был также прост, как и их криминальный инвентарь: один «на стреме», остальные заходят в банк в балаклавах (последний вешает на дверь табличку «не работает»), кричат: «Это ограбление, морды в пол!», угрожают кассирам игрушками, забирают наличку и уезжают на машине без номеров.

Это в теории. Но практика внесла некоторые коррективы.

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ И ВЫРОНИЛ ГРАНАТУ

Новичкам, как известно, везет. Даже в таком нехорошем деле, как кража денег. Впрочем, повара чуть не засыпались на первом же ограблении.

Один из налетчиков любил покататься со своей девушкой на мотоциклах. Фото: соцсети

- Один из налетчиков, подкидывая в руке муляж гранаты, повел кассира к сейфу, - добавляют силовики. - Но тут горе-грабитель подскользнулся на только что вымытом полу. Парень упал, граната полетела следом. Испуганные клиенты и сотрудники банка были уже готовы проститься с жизнью. Тогда все подумали, что «лимонка» чудом не сдетонировала. Кто ж знал-то, что это игрушка?

Повар-грабитель, как ни в чем не бывало, поднялся, буркнул захваченной публике: «Чего уставились?!», и поковылял с кассиром дальше к сейфу. В тот день добычей преступников-дилетантов стали 2,8 миллиона рублей.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

У ребят, чей суммарный доход в месяц на пятерых составлял 100 тысяч рублей, неожиданно появилось целое богатство. На эти деньги легко можно было прожить полгода. Но наши повара рассудили по-другому. Для начала они бросили фартуки в лицо начальнику и уволились из «Зефира». А дальше пошел нескончаемый кутеж. Грабители накупили себе машин и мотоциклов. Конечно, побаловали и своих любимых. Девушки стали щеголять в драгоценностях из золота и бриллиантов. Ну, и для закрепления материала компания десантировалась в Сочи. Две недели они отрывались в пятизвездочных люксах. А когда настало время возвращаться с Черного моря на хмурый Урал, в карманах опять оказалось пусто.

А этот парень никогда в деньгах не нуждался и с детства жил в «шоколаде». Родные уверенны в его невиновности. Фото: соцсети

ОГРАБЛЕНИЕ — БЛЮДО, ОТ КОТОРОГО НУЖНО ВОВРЕМЯ ОТКАЗАТЬСЯ

Разумеется, экс-повара и не думали идти на биржу труда.

- Почувствовав вкус шикарной жизни, обвиняемые вернулись к балаклавам и налетам, - объясняют в полиции. - По отработанной на первом деле схеме налетчики распотрошили еще 4 банка. Настоящим оружием они так и не пользовались. Неизменно брали с собой на дело только игрушки.

В общей сложности друзьям удалось украсть 15 миллионов рублей. Причем почти половина из них (7 миллионов) — это добыча с финального ограбления, которое и оказалось роковым. Сыщикам удалось отследить машину налетчиков. За их съемной квартирой, где сообщники делили деньги, тут же было установлено наблюдение. А когда банда проголодалась и заказала к себе в логово пиццу (эх, повара могли бы и сами себе приготовить), вместе с курьером к ним пожаловала группа захвата.

Иван Казаченко пошел на сделку со следствием и уже получил свой срок - 11 лет колонии строгого режима. Фото: соцсети

- Вычислили и задержали группу охотников до чужих дармовых денег сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, - пояснил «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД Валерий Горелых. - Взяли их в уникально короткий срок в те же сутки, когда они совершили свой последний налет на один из банков Екатеринбурга. Оперуполномоченные накрыли банду , когда злоумышленники в съемной квартире по улице Гагарина в Кировском районе осуществляли дележ похищенных денег. Их добычей в тот вечер стало 16 тысяч долларов и 600 тысяч рублей. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили не только деньги, но и наркотики. А также муляж гранаты, пистолета, и страйкбольный автомат Калашникова, который они применяли при гангстерских нападениях. Накануне очередного налета шайка вернулась из Сочи.

Кстати, прокуратура не стала делать налетчикам поблажек за то, что те пользовались не настоящим оружием. За «Разбой, совершенный группой лиц в особо крупном размере», всем членам кулинарно-разбойного кружка грозит 12 лет тюрьмы.