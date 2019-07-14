2019-07-14T12:39:09+03:00
Общество

Мать уральского студента, осужденного за секс с 13-летней, устроила пикет в Екатеринбурге

В июне суд отклонил апелляцию по делу Александра Исакова, парню назначили 7 лет колонии
Олег Галимов
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Девочка скрывала свой возраст, в социальных сетях она указала, что ей 15 лет. Фото: предоставлено родственниками осужденногоДевочка скрывала свой возраст, в социальных сетях она указала, что ей 15 лет. Фото: предоставлено родственниками осужденного
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Мама и друзья студента из Каменска-Уральского Александра Исакова (имя изменено – прим.ред.), осужденного по делу об изнасиловании 13-летней школьницы, вышли на пикет в Екатеринбурге. По словам женщины, мероприятие было заранее согласовано, на него был отведен час с 13:00 до 14:00.

Мама Саши приехала в Екатеринбург всего на пару часов, но за это время несколько прохожих поинтересовались историей ее сына Фото: Олег Галимов

Мама Саши приехала в Екатеринбург всего на пару часов, но за это время несколько прохожих поинтересовались историей ее сынаФото: Олег Галимов

- Хочу привлечь внимание общественности к делу моего невиновного сына, который оказался за решеткой. Все публикации на эту тему я распечатываю и отправляю ему в колонию. Пусть они его сберегут там, - рассказала «КП» мать Александра.

Студент попал в поле зрения силовиков после того, как его бывшая девушка выложила на всеобщее обозрение интимное видео с их участием. По словам родителей Саши, следователи СКР оказали давление на школьницу и добились от нее заявления об изнасиловании. Мотивом такой мести могло стать и то, что девочка узнала об измене Александра с ее подругой, которая также фигурирует в уголовном деле.

Школьница часто отправляла Саше свои интимные фотографии. Фото: предоставлено родственниками осужденного

Школьница часто отправляла Саше свои интимные фотографии. Фото: предоставлено родственниками осужденного

По статье парню грозило до 10 лет колонии, но суд назначил ему лишь 7. Адвокат студента надеялась добиться повторного рассмотрения дела в прокуратуре, но в конце июня областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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