В Екатеринбурге начали рассматривать апелляцию по делу студента, осужденного за секс с 13-летней школьницей

В областном суде Свердловской области начали на закрытом судебном заседании начали рассматривать дело уральского студента Александра Исакова (имя изменено – прим.ред.). Житель Каменска-Уральского был осужден за секс с 13-летней школьницей Аней Жуковой, с которой встречался 9 месяцев.

Аня скрывала свой возраст, в социальных сетях она указала, что ей 15 лет. Фото: предоставлено родственниками осужденного

Девочка заявила об изнасиловании после того, как узнала, что Саша изменил ей. В уголовном деле парня указаны три эпизода, когда, по мнению следствия, он надругался над Аней.

28 декабря суд приговорил студента к 7 годам колонии общего режима, но приговор еще не вступил в законную силу. До этого Александр находился в СИЗО № 1 Екатеринбурга, но после его перевели в изолятор в Пермском крае.

Вот такие фотографии Аня присылала Саше. Фото: предоставлено родственниками осужденного

- Аня ревновала Сашу к другой девчонке – к его подруге детства Маше. А Машка в Сашу была влюблена и всячески пыталась досадить Ане, - рассказывает Анина подруга. – В общем, они часто из-за Машки ссорились. А потом Аня узнала, что Саша переспал с Машей. Расстались они плохо: с нецензурной бранью.

А это юная Маша, с которой Саша изменил Ане. Фото: предоставлено родственниками осужденного

На первое заседание в суд пришли родители Саши и его адвокат Наталья Дронова.