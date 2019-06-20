В Екатеринбурге суд поставил точку в деле студента, обвиненного в изнасиловании после секса с 13-летней школьницей

Свердловский областной суд поставил точку в деле студента Александра Исакова (имена детей изменены – прим.ред.) из Каменска-Уральского, обвиненного в изнасиловании своей 13-летней подруги.

Парень познакомился со своей «спутницей» еще три года назад на школьном стадионе. На тот момент ему было 17 лет, а Аня сказала, что ей 15. Поверить в такой возраст девочки было не сложно, особенно учитывая ее «физическое развитие». Пара встречалась девять месяцев, на протяжении которых у них была интимная связь. Кроме этого Анна на постоянной основе высылала Саше свои интимные фотографии.

Аня любила снимать интимные моменты своей жизни на телефон. Фото: предоставлено родителями осужденного

Девушка решила заявить об изнасиловании после того, как узнала об измене парня с ее близкой подругой.

- Когда к нам пришли с обысками, я была в шоке и думала, что это какая-то ошибка. Но Галина (мать Ани – прим.ред.) заявила, что ее дочь поступила правильно, что «рассказала о происках моего насильника, - рассказывает мама студента.

Следствие по делу длилось больше полутора лет. Сначала с Александра взяли подписку о невыезде, но в конце прошлого года суд назначил ему 7 лет лишения свободы.

В невиновности Саши уверены его друзья и преподаватели техникума. Фото: предоставлено родителями осужденного

Родители до последнего надеялись на то, что благодаря апелляции уголовное дело вернут на новое рассмотрение в прокуратуру. Но областной суд оставил решение без изменений.

- Шансов было мало, - делится адвокат студента Наталья Дронова. – Родители Саши намерены подать кассационную жалобу и обратиться в Верховный суд РФ.