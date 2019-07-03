Пассажиры, прождавшие пять часов в аэропорту Екатеринбурга, вылетели в Прагу

Самолет в Прагу авиакомпании «Уральские авиалинии», который задержали сегодня, 2 июля, на пять часов, вылетел из Кольцово в 12:00. Информацию сообщил корреспондент «Комсомольской правды» из екатеринбургского аэропорта Данил Свечков. Пассажиры должны были улететь еще в 7 часов утра, но рейс перенесли.

- Пассажиры были уже в чистой зоне, когда узнали о задержке, но к половине двенадцатого стало известно, что самолет все-таки вылетит, - Андрей Клименских, директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.

Онлайн-табло показывает, что пассажиры все-таки вылетели в Прагу.Фото: Данил СВЕЧКОВ

Сегодня, стало известно, что власти Чешской республики решили аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпании «Уральские авиалинии со 2 июля 2019 года. С этого дня компания должна была приостановить выполнение рейсов из Праги в Екатеринбург и подмосковный аэропорт Жуковского.

- Оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром авиакомпании. Оперативная информация также будет доступна на сайте авиакомпании и в официальных группах в соцсетях, - сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Однако сейчас ее генеральный директор Сергей Скуратов сообщил о возобновлении авиасообщений.

– Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу, - заявил он ТАСС.

Пока неизвестно, как быстро это решение отразится на уже запланированных авиарейсах из Екатеринбурга и Жуковского, которые «задерживаются на неопределенный срок».