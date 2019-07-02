Пять часов в зале ожидания: пассажиры не могут вылететь из Екатеринбурга в Прагу из-за отмены рейсов в Чехию

Авиационные власти Чешской Республики отозвали разрешения на полеты у «Уральских авиалиний» со 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Рейсы не будут выполняться из Екатеринбурга и Подмосковья в Прагу.

- Рейсы У6-701/702 Екатеринбург-Прага-Екатеринбург и У6-751/752 Жуковский-Прага-Жуковский и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок, - сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Прямо сейчас в Кольцово задерживается рейс в Прагу. Самолет должен был улететь еще в 7 часов утра по местному времени. Люди сидят в зоне ожидания уже пять часов. В авиакомпании заверили, что пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

- Оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром авиакомпании. Оперативная информация также будет доступна на сайте авиакомпании и в официальных группах в соцсетях, - добавляют в компании.

По информации онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс «Уральских авиалиний» должен отправиться в Прагу в 12:00. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.