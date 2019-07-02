«Летаем только в Прагу»: «Уральские авиалинии» возобновили полеты в Чехию
Ранее им аннулировали разрешения на полеты в эту страну
Пока неизвестно, как быстро это решение отразится на уже запланированных авиарейсах из Екатеринбурга и Жуковского, которые «задерживаются на неопределенный срок»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром 2 июля стало известно об аннулировании разрешения на полеты в Чехию для авиакомпании «Уральские авиалинии». Однако сейчас в ее пресс-службе сообщили о возобновлении авиасообщений.
- Рейсы по маршруту Екатеринбург - Прага - Екатеринбург возобновлены, - уточнили там.
Несмотря на это, в «Уральских авиалиниях» добавили, что рейсы U6-701 Екатеринбург - Прага и U6-702 Прага – Екатеринбург, все равно задержатся. В пресс-службе объяснили, что это связано с ожиданием выдачи разрешения на вылет.
ИСТОЧНИК KP.RU