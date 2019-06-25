2019-06-25T14:37:28+03:00
Происшествия

Научиться заново дышать: женщину, потерявшую ребенка в аварии, снимают с искусственной вентиляции легких

Её постепенно переводят на самостоятельное дыхание, но состояние здоровья по-прежнему остается тяжелым
Дарья РЯБОВА
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Женщина лишилась ребенка на 8-м месяце беременностиЖенщина лишилась ребенка на 8-м месяце беременностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге после аварии восстанавливается женщина, которая лишилась ребенка в этой ужасной трагедии. 13 июня она ехала по ЕКАД за рулем своего Nissan и возле Ново-Свердловской ТЭЦ стала жертвой ужасных обстоятельств. Со встречной полосы на нее и вторую машину Toyota выехала «Газель». Мужчина, сидевший в грузовике, уснул за рулем.

Момент аварии попал на видео, где видно, с какой силой влетел большегруз в легковушки. Больше всех досталось женщине - она потеряла ребенка, её 11-летняя дочка, находившаяся на заднем сиденье, попала в больницу.

- В выходные девочку выписали, сейчас она находится дома, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в Горздраве уральской столицы. - Женщина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сейчас её переводят с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Пока придется чередовать.

Дома женщину ждет любящий муж и трое дочек. Как рассказали знакомые, на этот раз семейная пара ждала мальчика. Женщина буквально на днях перед злосчастной поездкой вышла в декрет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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