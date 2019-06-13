2019-06-13T14:37:27+03:00
Происшествия

Пострадала беременная и ее дочь: на ЕКАДе «Газель» впечатала в отбойник мини-купер

Чтобы достать женщину из машины, спасателям пришлось разрезать иномарку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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У ребенка врачи диагностировали несколько переломовУ ребенка врачи диагностировали несколько переломовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Екатеринбургской кольцевой автодороге сегодня произошла серьезная авария, с участием трех машин. Недалеко от Ново-Свердловской ТЭЦ «Газель», ехавшая в сторону Березовского, задела встречную Toyota Camry. После этого грузовик, оставшись на встречке, врезался в Nissan March, вдавив его в отбойник.

В результате в ДТП пострадали три человека. Больше всего досталось водителю и пассажиру Nissan. За рулем иномарки находилась беременная женщина. Чтобы передать ее медикам, пришлось прибегать к помощи спасателей. Также пострадала ее 11-летняя дочь, медики диагностировали у нее несколько переломов.

Тройное ДТП на ЕКАДе.Видео: Александр ("Инцидент Екатеринбург")

Травмы получил водитель грузовика, но по предварительным данным, он не был виновником ДТП, а наоборот, пытался его предотвратить.

- Водитель Toyota, не убедившись в безопасности маневра, начал обгон. Водитель «Газели», чтобы уйти от столкновения, выехал на встречную полосу, но все же задел иномарку, после чего врезался в ехавший следом Nissan March, - рассказали в областной ГИБДД.

Все пострадавшие сейчас находятся в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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