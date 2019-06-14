В Екатеринбурге беременная женщина из Nissan, в который накануне врезалась «Газель», потеряла ребенка

ГИБДД Свердловской области проводит проверку по факту вчерашнего ДТП на ЕКАДе. Недалеко от Ново-Свердловской ТЭЦ произошла авария с участием трех автомобилей.

Сначала 33-летний водитель «ГАЗели», выехавший на встречную полосу, столкнулся с Toyota, после чего врезался в Nissan March. За рулем мини-купера была находилась женщина на 8-м месяце беременности. Рядом сидела ее 9-летняя дочь.

Водитель грузовика получил ушиб грудной клетки, девочку госпитализировали с переломами. Но сильнее всего пострадала беременная женщина. Она до сих пор в тяжелом состоянии, малыша она, к сожалению, потеряла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/714745" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП "Газели" и Ниссана, в котором пострадала беременная женщина с ребенком.Видео: ГИБДД Свердлвской области! другой источник

Как рассказали знакомые пострадавшей, в семье растет трое девочек. На этот раз у родителей должен был появиться долгожданный мальчик.

- По предварительным данным, водитель «ГАЗели» уснул за рулем. На имеющейся видеозаписи видно, что транспортное средство плавно меняет траекторию движения, а потом происходит ДТП. По факту будет проведено дознание, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что сонный водитель опасен не меньше, чем пьяный. Во избежание подобных трагедий автомобилистам советуют делать остановки в пути и умываться прохладной водой.