2019-06-18T22:23:24+03:00
Общество

Следователи проверяют, почему мост под Серовом вместо чиновников чинили местные жители

Власти предпочли потратить бюджет на рекламную конструкцию
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Десятки местных жителей сами починили мост. Фото: предоставлено Игорем ЧудовымДесятки местных жителей сами починили мост. Фото: предоставлено Игорем Чудовым
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Старый мост через реку Каква, соединяющий поселок Чкаловский с уральским городом Серов, пришел в негодность еще полвека назад. Но, по словам местных жителей, чиновники не торопились помогать людям. Ситуация порой напоминала откровенный фарс: когда людям требовалась помощь медиков, то больных перетаскивали через покосившийся мост на телеге.

– На объездной дороге не проехать – там всё разбито, поэтому «скорая» к нам всегда по мосту приезжала, – вспоминает Игорь Чудов. – Но на мост заехать она не могла, поэтому у него всегда и останавливалась. А от моста до домов 500 метров. Так что больному всегда самому приходилось к медикам эти полкилометра идти. А был случай, мы на телеге человека к «скорой» за мостом везли.

Вместе с крепкими мужиками мост приводили в порядок женщины. Фото: предоставлено Игорем Чудовым

Вместе с крепкими мужиками мост приводили в порядок женщины. Фото: предоставлено Игорем Чудовым

Больше всего уральцев возмутил тот факт, что власти Серовского городского округа вместо возведения нового моста предпочитали тратить большие суммы на совсем не нужные людям цели. Совсем недавно чиновники поставили в Серове почти законченную композицию «Я люблю Серов», которая обошлась городской казне в 2,7 миллионов рублей!

В это время жители, от домов которых до моста всего-то полкилометра, скинулись и, собрав 170 тысяч рублей, сами в количестве 70 человек отремонтировали мост.

После этого вынужденного подвига странными тратами чиновников из Серова заинтересовались в региональном Следственном комитете. В СКР по Свердловской области организовали доследственную проверку из-за возможной халатности должностных лиц Серовского городского округа.

- В ходе проверки будет выясняться, поступали ли ранее в адрес администрации Серовского городского округа обращения от граждан по вопросу ремонта указанного моста, выделялись ли на реконструкцию (и должны ли были выделяться) какие-либо бюджетные средства. Для установления всех обстоятельств планируется опросить как местных жителей, так и должностных лиц администрации, истребовать и изучить соответствующую финансовую документацию, - рассказывают в региональном СКР.

А власти в это время тратили народные деньги на табличку. Фото: предоставлено Игорем Чудовым

А власти в это время тратили народные деньги на табличку. Фото: предоставлено Игорем Чудовым

По итогам проверки будет принято процессуально решение. Отметим, что во время подготовки материала про гнилой мост, пришедший в негодность еще в 1994 году, чиновники из администрации ГО не удосужились дать комментарий по ситуации корреспонденту «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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