«Скорая» не могла проехать, больных на телеге возили»: под Серовом жители, не дожидаясь чиновников, сами починили мост

В 1993 году сильное наводнение разрушило единственный мост, соединявший жителей сада СНТ «Смородинка» с городом. Эвакуироваться людям тогда пришлось по объездной дороге, длинной и «убитой», как говорят местные жители.

– После наводнения мост построили заново, – вспоминает Игорь Чудов, председатель СНТ Смородинка. – Но технологию рабочие тогда нарушили и мост через год покосило. Его потом чуть-чуть подлатали и бросили.

В восстановлении моста участвовали и мужчины, и женщины, и подростки из числа местных жителей. Фото: предоставлено Игорем Чудовым

С годами горе-мост сильно износился. Металлические конструкции, на которых он держался, как стояли, так и стоят, но вот деревянный настил на мосту пришел в негодность.

– Он весь прогнил до дыр, – вспоминает Роман Шевцов, местный житель. – Гвозди торчали, так я однажды два колеса проткнул, когда заезжал на него. А еще подъезд к мосту осыпался. Был сильный перепад – ступенька перед мостом. У кого машина пониже, те днищем постоянно цеплялись.

Но была и другая проблема – из-за аварийности по мосту не могли проехать машины экстренных служб, уверяют садоводы.

– На объездной дороге не проехать – там всё разбито, поэтому «скорая» к нам всегда по мосту приезжала, – вспоминает Игорь Чудов. – Но на мост заехать она не могла, поэтому у него всегда и останавливалась. А от моста до домов 500 метров. Так что больному всегда самому приходилось к медикам эти полкилометра идти. А был случай, мы на телеге человека к «скорой» за мостом везли.

Садоводы полностью переложили настил моста и привели в порядок подъезды к нему. Фото: предоставлено Игорем Чудовым

Городские власти, уверяют местные жители, не спешили приводить мост в порядок, поэтому в этом году садоводы решили взять ситуацию в свои руки. Жители «Смородинки» вместе с соседями из поселка Чкаловского и садового товарищества «ДОЗ», которые также пользуются мостом, скинулись, закупили стройматериалы и своими силами починили мост.

– Мы провели реконструкцию настила моста, привели в порядок подъезды к нему, – говорит Чудов. – На всё ушло 170 тысяч рублей. 15 и 16 июня работали. И мужчины, и женщины и даже подростки помогали. Человек 70 каждый день. Мост то всем нужен, если он развалится, а объездную дорогу перекроет, мы же тут взаперти окажемся в своем поселке.

Каждый день на ремонт выходило по 70 человек. Фото: предоставлено Игорем Чудовым

На мосту теперь есть пешеходная дорожка, дорога для велосипедистов и для легковых машин. А вот грузовики жильцы решили на мост не пускать, чтобы тот подольше сохранился. Для этого они выставили ограничители, через которые большегрузы не проедут.

На стелле должна появиться надпись «Я люблю Серов». Фото: Дмитрий Скрябин, facebook.com/dmitriy.skryabin

Кстати, тот факт, что жильцам самим за свой счет пришлось восстанавливать муниципальный мост вызвал возмущение среди серовчан. В частности, об этом высказался местный блогер Дмитрий Скрябин.

– Пока мужчины и женщины чинили всем миром мост, у нас в Серове между гаражами и «Спортмастером» появилась почти законченная композиция «Я люблю Серов», – сказал Дмитрий Скрябин в своем блоге. – Стоимость этой стеллы 2,7 миллионов рублей. Из бюджета. Жители собрали на мост 170 тысяч. Раз ставим стеллу, наверное другие проблемы решены?

Получить комментарий в мэрии Серовского городского округа пока не удалось.