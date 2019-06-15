Эвакуировано 44 человека: в новостройке в Академическом районе горит квартира

В Екатеринбурге в Академическом на улице Павла Шаманова, 7 на пятом этаже восемьнадцатиэтажного жилого дома загорелась квартира.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - уточняют в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

На место тут же прибыли пожарные. По словам очевидцев, сотрудники МЧС были на месте, спустя буквально пять минут после возгорания. Они вывели из здания 44 человека, из них восемь детей, и потушили огонь.

- Сотрудники МЧС разговаривали с жильцами подъезда и соседей вроде как не было, - вспоминает жилец соседнего подъезда Петр Алтухов.

Также молодой человек уточнил, что дом совсем новый - застройщик сдал его всего два года назад.

Были ли хозяева квартиры дома и в чем причина возгорания, предстоит выяснить силовикам, проведя пожарно-техническую экспертизу.

Напомним, что апреле на весь Академический прогремел взрыв - взорвался самогонный аппарат. В пожаре пострадали мужчина и женщина. Их с ожогами 50% тела доставили в городскую клиническую больницу № 40.