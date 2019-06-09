2019-06-09T14:12:45+03:00
Общество

«Пытался бессвязно оправдать свой поступок»: в Екатеринбурге пенсионер изрисовал памятник Ельцину

С мужчиной разбирается полиция
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Александр РешетниковФото: Александр Решетников
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Памятник Борису Ельцину, первому президенту РФ, уже не раз обливали краской и разрисовывали. 8 июня на постаменте вновь появилась краска - на этот раз красным цветом обвели буквы на фамилии Ельцина.

Фотография с разрисованным памятником появилась в Facebook у жителя города Александра Решетникова.

- Какие-то недоумки "покрасили" надпись памятника Ельцину, - негодовал Александр.

Рабочие тут же стали отмывать буквы Фото: Александр Решетников

Рабочие тут же стали отмывать буквы Фото: Александр Решетников

Впрочем, сейчас выяснилось, что вандал был всего один. Неожиданно, но он оказался... пенсионером!

- Было установлено, что нарушителю 60 лет, по-крайней мере сам он заявил, что родился в 1959-ом году, - рассказывают в пресс-службе "Ельцин-центра". - Другие свои данные или документы он предоставить отказался. Внешне не было признаков возможного алкогольного, наркотического опьянения. Перед охраной свой поступок пытался оправдать массой неадекватных, бессвязных эмоциональных доводов.

Сейчас с мужчиной разбирается полиция. Пока непонятно, какое именно наказание он получит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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