В Екатеринбурге изрисовали буквы на памятнике Ельцину
Эх, никак не дают памятнику Борису Ельцину спокойно стоять возле "Ельцин-центра". Уже не первый раз его обливают краской. Вот и 8 июня неизвестные расписали буквы постамента. Хулиганы повторили контур фамилии "Ельцин". Фотографии с места выложил житель Екатеринбурга Александр Решетников в своем Facebook.
- Какие-то недоумки "покрасили" надпись памятника Ельцину, - негодует Александр.
На место тут же отправили рабочих, которые стали быстро оттирать краску, пока она не впиталась в памятник.
Напомним, памятник Ельцину в свое время страдал куда больше - например, в 2012 году вандалы ухитрились испортить саму 10-метровую скульптуру и облили ее фиолетовой краской!
ИСТОЧНИК KP.RU