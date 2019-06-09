2019-06-09T07:46:20+03:00
Общество

В Екатеринбурге изрисовали буквы на памятнике Ельцину

Оттирать краску отправили рабочих
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Александр Решетников/FacebookФото: Александр Решетников/Facebook
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Эх, никак не дают памятнику Борису Ельцину спокойно стоять возле "Ельцин-центра". Уже не первый раз его обливают краской. Вот и 8 июня неизвестные расписали буквы постамента. Хулиганы повторили контур фамилии "Ельцин". Фотографии с места выложил житель Екатеринбурга Александр Решетников в своем Facebook.

- Какие-то недоумки "покрасили" надпись памятника Ельцину, - негодует Александр.

На место тут же отправили рабочих, которые стали быстро оттирать краску, пока она не впиталась в памятник.

Напомним, памятник Ельцину в свое время страдал куда больше - например, в 2012 году вандалы ухитрились испортить саму 10-метровую скульптуру и облили ее фиолетовой краской!

ИСТОЧНИК KP.RU

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