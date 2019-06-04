2019-06-04T11:16:41+03:00
Происшествия

Арестованная за взятку замначальника свердловского УФССП брала деньги по делу банкротства экс-депутата Госдумы

Высокопоставленный пристав получила 800 тысяч рублей наличными
Олег Галимов
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Сидоровой грозит до 12 лет колонии. Фото: УФССП по Свердловской областиСидоровой грозит до 12 лет колонии. Фото: УФССП по Свердловской области
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В конце мая замначальника свердловского управления ФССП Елену Сидорову задержали по обвинению в получении взятки. Высокопоставленный пристав наотрез отказалась сотрудничать со следствием и даже потребовала переводчика из-за «незнания русского языка». Несмотря на то, что Сидорова является матерью-одиночкой, воспитывающей тяжелобольную дочь, суд отправил женщину в СИЗО на 2 месяца.

Обыски прошли не только в ее служебной квартире, но и дома у ее лучшей подруги – Мадины Хайдаровой. Именно у нее была прописана Сидорова, чтобы получать пособие по уходу за дочкой. Не исключено, что она пошла на преступление ради средств на лечение.

Как рассказал «КП» осведомленный источник в силовых структурах, замначальника управления получила 800 тысяч рублей за затягивание исполнительного производства. Речь идет об аресте имущества компании, принадлежащей семейной бизнес-империи экс-депутата Госдумы Валерия Язева.

Валерий Язев проработал в Госдуме 19 лет и является основателем корпорации «Ява». 3 июня 2019 года он окончательно был признан банкротом. Фото: открытые источники

Валерий Язев проработал в Госдуме 19 лет и является основателем корпорации «Ява». 3 июня 2019 года он окончательно был признан банкротом. Фото: открытые источники

Эта информация подтверждается и через официальный сайт ФССП (номер дела имеется в распоряжении издания – прим.ред.).

- Сидорова узнала о производстве в отношении Светланы Язевой – дочери Валерия, - делится источник «КП». – После того, как ее отец покинул Госдуму у компаний его детей и бывшей жены начались проблемы, а большая часть из них уже банкроты и банки забирают имущество через суды. Пристав предложила Светлане «помощь» и получила деньги наличными.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Также оперативники выяснили, что подельником Сидоровой был ее коллега - начальник отдела ФССП Орджоникидзевского района Николай Поздняков. Кстати, именно через него и удалось вскрыть преступный сговор.

В самом управлении увольнять Сидорову не спешат, да и звание «советник юстиции 1 класса» пока при ней. Объясняют это просто: виновной женщину пока не признали. Впрочем, если ее вина будет доказана в суде, то ей может грозить от 7 до 12 лет колонии по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

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Версия: высокопоставленный свердловский пристав брала взятки, чтобы собрать деньги на лечение тяжелобольной дочери. Сейчас 7-летняя девочка находится под присмотром близкой подруги Елены Сидоровой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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