Заявила, что не понимает русского языка: подробности задержания замначальника свердловского ФССП

Накануне замначальника свердловского управления ФССП Елену Сидорову отправили в СИЗО. Ее обвиняют в получении взятки, за это ей грозит от 7 до 12 лет.

Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал подробности уголовного дела. Оказалось, что подельником Сидоровой был глава Орджоникидзевского отдела судебных приставов Николай Поздняков. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье 290 УК. Но если Сидорову обвиняют в получении 800 тысяч рублей, то по данным силовиков, Поздняков успел взять на руки в четыре раза меньше – 200 тысяч.

Именно через главного пристава Уралмаша и Эльмаша удалось раскрыть сговор.

- Поздняков и Сидорова брали взятки с собственников недвижимости, в отношении которых планировали начать исполнительное производство. Например, запрет на эксплуатацию здания. Приставы были не против дополнительного заработка, а владельцы помещений охотно «шли им навстречу», - рассказал «Комсомолке» информированный источник.

Адвокаты Сидоровой уже подали апелляцию, чтобы добиться смягчения меры пресеченияФото: Алексей БУЛАТОВ

Задержали приставов практически одновременно. Обыски прошли в их квартирах и кабинетах. Сейчас Сидорова под арестом, а ее подельник будет ждать приговора под подпиской о невыезде. Причиной для такой суровой меры пресечения стало категорическое нежелание Сидоровой сотрудничать со следствием. Более того, на первом же допросе она заявила, что «не понимает русского языка и ей требуется переводчик».

Ранее в СУ СКР по Свердловской области подтверждали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Сидоровой, но комментировать подробности и причастность Позднякова следователи отказались.

Стоит добавить, что прокуратура Орджоникидзевского района уже внесла представление региональному управлению ФССП об увольнении Позднякова в связи с утратой доверия.