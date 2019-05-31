Версия: высокопоставленный свердловский пристав брала взятки, чтобы собрать деньги на лечение тяжелобольной дочери
Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО замначальника свердловского управления ФССП Елену Сидорову. Высокопоставленного пристава задержали неделю назад по подозрению во взятке в крупном размере. По данным источника «КП», речь идет о 800 тысяч рублей, а ее подельником выступил глава отдела Орджоникидзевского района Николай Поздняков. Он также находится под следствием, но был отпущен под подписку о невыезде.
Выяснилось, что Сидорову задержали в ее служебной квартире, но обыски также прошли у ее близкой подруги Мадины Хайдаровой, у которой была прописана пристав. Регистрация ей понадобилась, чтобы получать помощь для тяжелобольной 7-летней дочери (Сидорова родом из Татарстана, а в Екатеринбурге проживала в служебной квартире, где не могла получить регистрацию – прим.ред.). Возможно, замначальника УФССП брала взятки, чтобы собрать деньги на лечение единственного ребенка.
На первом же допросе высокопоставленный пристав заявила, что «не понимает русского языка» и ей требуется переводчик.
В свердловском управлении ФССП заявили, что уволят Сидорову, если суд признает ее виновнойФото: Алексей БУЛАТОВ
Новость об аресте Елены повергла Хайдарову в шок. Женщина до сих пор не верит, что близкий ей человек находится за решеткой.
- Днем 23 мая мне позвонил следователь и попросил вернуться домой, - рассказывает «КП» Хайдарова. - Силовики ждали меня у лифта, показали ордер на обыск. В нем было сказано, что Сидорова подозревается в получении взятки. А так как она прописана у меня, то нужно было проверить мою квартиру. У меня забрали ноутбук, планшет ребенка, а также 200 тысяч рублей наличными и печать моей организации. Они сразу поняли, что Сидорова никогда у меня не проживала.
После того, как Елену Сидорову отправили в изолятор, следователи оповестили органы опеки о том, что ее дочь осталась без попечительства. Мадина Хайдарова проявила инициативу и забрала ребенка подруги к себе до окончания следствия.
Также стало известно о том, что в банковской ячейке Сидоровой обнаружили более 17 миллионов рублей, а ключ от нее находился в квартире все той же Хайдаровой.
Обыски прошли в квартире подруги Елены Сидоровой на улице Юлиуса Фучика. Фото: Google maps
- Мы с Еленой дружили на бытовом уровне, иногда я сидела с ее дочкой. Она мать-одиночка, и про работу свою никогда не рассказывала, а я не спрашивала. Ее адвокаты просили суд смягчить меру пресечения, чтобы она могла ухаживать за дочкой, но попытка оказалась безуспешной, - добавила Мадина Хайдарова.
Согласно санкциям статьи 290 УК Елене Сидоровой грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU