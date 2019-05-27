2019-05-27T14:19:49+03:00
Общество

Заместитель начальника службы судебных приставов, задержанную по делу о взятке, арестовали на два месяца

Мера пресечения избрана по 22 июля включительно
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца заместителя начальника Управления службы судебных приставов по Свердловской области Елену Сидорову.

- Мера пресечения избрана по 22 июля 2019 года включительно. На постановление суда подана апелляционная жалоба, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Елену Сидорову задержали 24 мая, женщину подозревают в получении взятки в крупном размере.

Данное преступление наказывается штрафом в размере от 2 до 4 миллионов рублей, лишением свободы от 7 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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