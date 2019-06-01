От 268 тысяч до 115 миллионов: депутаты гордумы Екатеринбурга отчитались о заработках

Гордума Екатеринбурга опубликовала сведения о доходах депутатов за 2018 год. Более, чем в 400 раз, достигает разница между заработком некоторых из них. Так, самым богатым депутатом оказался Владимир Смирнов – владелец торгового центра «Омега».

– В его распоряжении находятся автомобиль BMW X5, три земельных участка общей площадью 4 332 квадратных метра, две квартиры – на 136,2 квадратных метра, и пять помещений – на 810,6 квадратных метров, – указано в документе. – За 2018 год его доход составил 115 998 882 рублей.

Доход других депутатов ниже в несколько раз. Так Владимир Крицкий – директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» сообщил о доходе в 35,3 миллиона рублей. Среди его имущества – квартира на 158, 7 квадратных метра, а также два автомобиля – Jaguar F-Pace и Lexus RX350. А депутат Алексей Колесников, который назвал журналистов бестолочами, заработал 27,1 миллиона рублей. Он владеет автомобилем Toyota Camry и участком на 912 квадратных метров. Напомним, Колесников является директором «УК «РЭМП Железнодорожного района».

Депутат Алексей Вихарев отчитался о доходе в 16,5 миллионов рублей. При этом его супруга заработала 56,3 миллиона. В ее распоряжении два автомобиля Land Rover Range Rover, а также две квартиры общей площадью 494,9 квадратных метра, гаражи и помещения. Брат Алексея – Григорий, который недавно ушел с поста директора оператора ТБО «Спецавтобазы», заработал всего 1,7 миллиона рублей. А его жена – 26,5 миллионов рублей.

Самым бедным депутатом оказался 24-летний Андрей Пирожков, ранее известный из-за высказывания о том, что «ГУЛАГ – хорошая вещь». Он заработал 268 383 рубля. В его распоряжении находится квартира на 38,6 квадратных метров.

Председатель гордумы Игорь Володин сообщил о заработке в 2,3 миллиона рублей. Среди его имущества автомобиль ТОЙОТА LAND CRUISER 105, гараж и квартира на 78,6 квадратных метра. При этом его заместитель Виктор Тестов заработал 5 миллионов рублей. Он владеет двумя машинами - Volkswagen 7HMA California и Volkswagen 2H Amarok, гаражом, квартирой площадью 107,1 квадратных метра, жилым домом – на 371 квадратный метр, а также земельным участком размером в 1528 квадратных метра.

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