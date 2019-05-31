На ВИЗ-Стали наградили юных художников

Накануне Международного дня защиты детей на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса детских рисунков, посвященного 140-летию писателя Павла Бажова.

Участниками конкурса стали дети металлургов в возрасте от 3 до 16 лет, которые представили на суд жюри более 40 рисунков на тему уральских сказов. Юных художников не ограничивали в технике. Ребята выполнили работы с помощью акварели, гуаши, карандашей и фломастеров. Для знакомства заводчан с детским творчеством в заводоуправлении организовали выставку.

Жюри в составе руководителей завода и профкома оценило креативный подход, технику исполнения, художественное мастерство, оригинальность идей и решило поощрить всех авторов рисунков. Каждый участник получил памятный диплом и набор для творчества.

- Поддержка материнства и детства – важное направление социальной политики ВИЗ-Стали. Мы организуем для детей металлургов оздоровительный отдых и лечение, культурно-массовые мероприятия, творческие конкурсы, оказываем материальную помощь многодетным и неполным семьям. В этом году на эти цели предприятие направит около 4 миллионов рублей, – говорит начальник отдела кадров Ольга Щербо.