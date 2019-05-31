2019-05-31T08:56:42+03:00
Происшествия

Пассажиру стало плохо: борт, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно приземлился в Волгограде

К этому моменту в воздушной гавани туриста уже ждала бригада скорой помощи
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Госпитализация пассажиру не потребоваласьГоспитализация пассажиру не потребоваласьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший сегодня из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в Волгограде.

Из уральской столицы в небо Boeing 737 поднялся в 6:04. Все прошло в штатном режиме, однако на полпути одному из пассажиров стало плохо. Командир экипажа принял решение сесть в ближайшем аэропорту, которым оказался волгоградский «Гумрак».

Самолет приземлился в 7:24 по местному времени. К этому моменту в воздушной гавани туриста уже ждала бригада скорой помощи.

- Медики осмотрели пассажира, которому во время полета стало плохо. Госпитализация ему не потребовалась. Все хорошо, никакой угрозы его жизни нет, - рассказали в пресс-службе аэропорта Волгограда.

В 8:16 самолет продолжил путь до Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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