Митрополит Кирилл провел параллель между протестами в сквере с расстрелом царской семьи на Урале

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты, связанные с защитой сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге с расстрелом семьи императора Николая II, который произошел в уральской столице в 1918 году буквально в 200 метрах от сквера.

- Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы, и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев, — сказал архипастырь, напомнив, что 100 лет назад события в уральской столице привели к геноциду русского народа. Об этом архиерей заявил в Верхотурье по окончании божественной литургии в Свято-Николаевском мужском монастыре.

Митрополит Кирилл выразил уверенность в том, что сегодня народ не поддастся на провокации и сохранит единство, основой которого является святая православная вера.

Екатеринбургский сквер притянул внимание всей страныФото: Алексей БУЛАТОВ

Если не будет святого православия в нашей стране, которую мы получили от своих предков, в чем будет черпать духовную силу, как будет жить наше государство, какую нравственную основу брать для своего бытия? – говорит Владыка.

Напомним, что протесты в Екатеринбурге начались 13 мая после того, как в сквере у Драмтеатра появился строительный забор. Волнения продолжались неделю. Сейчас в городе готовятся к проведению опроса жителей, в ходе которого выберут место для возведения храма святой Екатерины, который станет кафедральный собором города.

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