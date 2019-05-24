2019-05-24T16:36:03+03:00
Экономика

Все в одной карте: «БКС Брокер» и «БКС Банк» представили пакет «Брокер PRO»

«БКС Брокер» совместно с «БКС Банк» представили на днях премиальный пакет услуг «Брокер PRO». В рамках нового продукта, разработанного с учетом пожеланий клиентов, выдаётся статусная карта Visa Infinite.
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Фото: «БКС Брокер»Фото: «БКС Брокер»
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Среди главных привилегий «Брокер PRO» разработчики отмечают бесплатное обслуживание с активами от трех миллионов рублей, причем речь идет о совместной сумме, находящейся на брокерском и банковском счетах. В числе преимуществ программы можно выделить получение до 500 тысяч рублей в месяц в любых банкоматах по всему миру без комиссии, повышенный лимит выдачи наличных в банкоматах «БКС Банка» - до миллиона рублей в сутки, дополнительно две карты Visa Platinum, переводы в валюте с минимальной комиссией 15 $/€/£. Также в числе приятных бонусов клиенты отмечают бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках сервиса Priority Pass.

- Новая программа «БРОКЕР PRO» относится к премиальному сегменту. Наша цель - удовлетворить потребности даже самого взыскательного клиента и предложить максимально выгодный, полезный и удобный сервис, в котором будет с предоставлен максимально широкий спектр финансовых услуг в рамках одного Пакета, – рассказал заместитель управляющего директора «БКС Брокер» Дмитрий Панченко.

В «Брокер PRO» разработана и специальная бонусная программа - клиенты получают бонусами 1% при оплате любых покупок, а в категориях «Авто», «Развлечения» и «Спорт и Красота» - до 10%. Один бонус при этом равен одному рублю. При осуществлении платежа, бонусы моментально зачисляются на счет клиента и ими можно компенсировать стоимость совершенных ранее покупок.

В ФГ «БКС» отмечают, что новая карта «Брокер PRO» в первую очередь подойдет тем, кто активно занимается инвестициями и не просто хочет получать дивиденды, но и пользоваться при этом такой картой, в которой будут собраны все преимущества банка. Речь идет о программе лояльности, возможности быстро ввести и вывести деньги и многом другом.

- Это первая премиальная карта в линейке продуктов для клиентов нашего стратегического партнёра «БКС Брокер». Мы вложили в неё необходимые сервисы, разработанные специально для деловых и требовательных клиентов: получение наличных без комиссии в любой точке мира, выгодную программу лояльности БКС Бонус, максимальные привилегии от платежной системы Visa, до четырех посещений бизнес залов в месяц, удобный мобильный банк и бесплатное годовое обслуживание. В наших планах – и в дальнейшем развивать и улучшать карту, например, мы планируем включить в программу лояльности бонусы за инвестиционные транзакции, – отметил руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк» Илья Чернышев.

Клиенты компании могут подключиться к программе уже с первого июня 2019 года, для новых клиентов ФГ «БКС» пакет услуг теперь также доступен. Узнать подробности и оформить Пакет «Брокер PRO» с картой Visa Infinite можно здесь.

Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая лидирует на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В течение последних лет ФГ БКС остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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