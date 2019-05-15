2019-05-15T15:46:28+03:00
Происшествия

Вели прямую трансляцию в Сети: в Екатеринбурге вынесли приговор педофилам, изнасиловавшим 12-летнюю девочку

Один из них был сожителем учительницы ребенка
Олег Галимов
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Фото: СУ СКР по Свердловской области / соцсетиФото: СУ СКР по Свердловской области / соцсети
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В Екатеринбурге вынесли приговор педофилам Александру Ширяеву и Станиславу Голованову, которые в ноябре 2017 года похитили 12-летнюю девочку. Целые сутки они совершали над ней действия сексуального характера и транслировали все происходящее в Сеть. Кроме этого в обвинениях против Голованова и Ширяева есть разбой, попытка убийства, хищения имущества, подделка документов, грабеж. В общей сложности на их счету около 100 преступлений.

Примечательно, что Александр Ширяев был сожителем учительницы пострадавшей девочки. Силовики также проверили женщину на причастность к преступлению, но в итоге пришли к выводу, что она не знала о планах преступника.

Директор школы прожила с подозреваемым 10 лет и даже не догадывалась о пристрастиях гражданского мужа. Фото: соцсети

Директор школы прожила с подозреваемым 10 лет и даже не догадывалась о пристрастиях гражданского мужа. Фото: соцсети

Голованова задержали в Екатеринбурге, Ширяева – в Казани.

- Задержать первого из подсудимых удалось спустя 10 дней после эпизода от 7 ноября 2017 года. Задержание стало итогом масштабных следственных действий, оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий. К установлению личностей совершивших гнусное преступление в отношении малолетней девочки была привлечена и общественность путём обращения следователей СКР к гражданам через СМИ и распространения фоторобота одного из злоумышленников, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Люди, не оставшиеся равнодушными к чужой беде, активно сообщали в органы СК России сведения о подозрительных личностях, могущих быть причастными к данному преступлению. Вся информация тщательно проверялась, что и позволило в конечном итоге выйти на след первого из злоумышленников.

Суд назначил Ширяеву 18 лет, а Голованову 22 года в колонии строгого режима и к последующему ограничению свободы сроком на два года.

- Второй из подсудимых, узнав через знакомых о том, что его подельник задержан, трусливо решил скрыться в другом субъекте. Но следователи СКР и оперативники уголовного розыска уже шли по его следу, поэтому спустя всего несколько дней после задержания первого фигуранта наручники защелкнулись и на запястьях его младшего «коллеги», - добавили в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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