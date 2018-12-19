В Екатеринбурге под суд пойдут двое мужчин, которые похитили, изнасиловали и бросили в лесу 12-летнюю девочку

В суд Екатеринбурга передано дело двух местных жителей, обвиняемых в серии особо тяжких преступлений. Одним из самых резонансных среди них стало похищение и надругательство над 12-летней девочкой.

Мужчины посреди бела дня схватили на улице Можайского школьницу, затолкали ее в машину и изнасиловали. После чего заклеили рот липкой лентой, засунули в сумку и занесли в арендованную одним из обвиняемых квартиру.

- После этого, ближе к полуночи, с целью убийства малолетней, применяя физическое насилие, поместили ее в сумку, вынесли из квартиры, положили на заднее сидение автомобиля и вывезли ребенка в лес, где и оставили, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Валерий Горелых

Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали обвиняемых. Оказалось, что одним из педофилов оказался муж директора художенственной школы, где училась пострадавшая девочка. Его причастность к преступлению подтвердила экспертиза ДНК.

Как рассказали в следственном комитете, в зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются в восьми преступлениях: разбое, похищении человека, насильственных действия сексуального характера, изнасиловании, грабеже, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, покушении на убийство двух лиц, использование несовершеннолетнего в изготовлении порнографических материалов.

- Всего по уголовному делу установлены четыре пострадавших: 2 девочки и 1 мальчик по эпизодам преступлений сексуального характера, и 1 взрослая женщина по эпизоду разбоя и приготовления к убийству, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемым грозят десятки лет за решеткой.