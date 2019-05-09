Парад Победы в Екатеринбурге 9 мая 2019 года: байкеры и «сирийская коробка»

В Екатеринбурге 9 мая 2019 года на главной площади города прошел традиционный Парад Победы. В этот раз в нем приняло участие 2 100 человек, а также больше 100 единиц военной техники. Пасмурная дождливая погода не помешала прийти на торжественное мероприятие десяткам тысяч зрителей.

По площади проехала военная полиция ЦВОФото: Галина Соловьева

Первыми на площадь 1905 года выехали 40 ветеранов Великой Отечественной войны на автомобилях «УАЗ». После этого фронтовики наблюдали за шествием с трибун.

Зрителям представили больше 100 единиц военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Дорогие ветераны, вашему поколению выпало величайшее испытание - выстоять и победить. Вы пережили все ужасы военного лихолетья ценой неимоверных усилий благодаря своему мужеству, стойкости, верности солдатскому долгу вы сокрушили гитлеровскую военную машину, низкий вам поклон и долгих лет жизни, - сказал в начале парада командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Часть военной техники демонстрировали в прошлые годыФото: Алексей БУЛАТОВ

Возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34 с надписью «Урал – фронту». За ним впервые по главной площади Екатеринбурга проехали в исторической форме двадцать байкеров мотоклуба «Черные ножи», которые «оседлали» мототехнику военных лет.

Часть техники выполняла боевые задачи в СирииФото: Алексей БУЛАТОВ

Далее зрителям презентовали современные образцы военной техники: по площади проехали «новички» этого года – танки Т-72БЗ, самоходные минометы «Нона-СВК», снегоходы, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо» и бронеавтомобили «Рысь».

"Сирийская" коробка отличается особой расцветкойФото: Галина Соловьева

Впервые по главному проспекту Екатеринбурга проехала «сирийская» коробка – в нее вошла военная техника, с помощью которой российские военнослужащие выполняли специальные задачи в Сирии. Это бронеавтомобиль «Тигр», «УАЗ-Пикапы» с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники «Орлан-10» и «Уралы» с зенитными установками.

После техники на площади прошли военныеФото: Алексей БУЛАТОВ

Следом по площади 1905 года проследовал сводный оркестр Центрального военного округа из 120 музыкантов, которые исполнили попурри на тему военных песен «Фронтовое братство».

Сразу после Парада Победы по проспекту Ленина в Екатеринбурге прошел многотысячный строй участников акции «Бессмертный полк».

Более 2100 военных приняли участие в парадеФото: Галина Соловьева

Праздничные мероприятия 9 Мая завершатся большим салютом в 22:30. Корреспонденты «Комсомольской правды» весь день ведут прямую трансляцию с мест событий.

Полную программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.