2019-05-09T11:22:41+03:00
Общество

Парад Победы в Екатеринбурге 9 мая 2019 года: байкеры и «сирийская коробка»

В праздничном мероприятии приняли участие больше 2 тысяч человек и 100 единиц военной техники
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Парад традиционной стартовал в 10 часов утраПарад традиционной стартовал в 10 часов утраФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 9 мая 2019 года на главной площади города прошел традиционный Парад Победы. В этот раз в нем приняло участие 2 100 человек, а также больше 100 единиц военной техники. Пасмурная дождливая погода не помешала прийти на торжественное мероприятие десяткам тысяч зрителей.

По площади проехала военная полиция ЦВО Фото: Галина Соловьева

По площади проехала военная полиция ЦВОФото: Галина Соловьева

Первыми на площадь 1905 года выехали 40 ветеранов Великой Отечественной войны на автомобилях «УАЗ». После этого фронтовики наблюдали за шествием с трибун.

Зрителям представили больше 100 единиц военной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зрителям представили больше 100 единиц военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Дорогие ветераны, вашему поколению выпало величайшее испытание - выстоять и победить. Вы пережили все ужасы военного лихолетья ценой неимоверных усилий благодаря своему мужеству, стойкости, верности солдатскому долгу вы сокрушили гитлеровскую военную машину, низкий вам поклон и долгих лет жизни, - сказал в начале парада командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Часть военной техники демонстрировали в прошлые годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть военной техники демонстрировали в прошлые годыФото: Алексей БУЛАТОВ

Возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34 с надписью «Урал – фронту». За ним впервые по главной площади Екатеринбурга проехали в исторической форме двадцать байкеров мотоклуба «Черные ножи», которые «оседлали» мототехнику военных лет.

Часть техники выполняла боевые задачи в Сирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть техники выполняла боевые задачи в СирииФото: Алексей БУЛАТОВ

Далее зрителям презентовали современные образцы военной техники: по площади проехали «новички» этого года – танки Т-72БЗ, самоходные минометы «Нона-СВК», снегоходы, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо» и бронеавтомобили «Рысь».

"Сирийская" коробка отличается особой расцветкой Фото: Галина Соловьева

"Сирийская" коробка отличается особой расцветкойФото: Галина Соловьева

Впервые по главному проспекту Екатеринбурга проехала «сирийская» коробка – в нее вошла военная техника, с помощью которой российские военнослужащие выполняли специальные задачи в Сирии. Это бронеавтомобиль «Тигр», «УАЗ-Пикапы» с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники «Орлан-10» и «Уралы» с зенитными установками.

После техники на площади прошли военные Фото: Алексей БУЛАТОВ

После техники на площади прошли военныеФото: Алексей БУЛАТОВ

Следом по площади 1905 года проследовал сводный оркестр Центрального военного округа из 120 музыкантов, которые исполнили попурри на тему военных песен «Фронтовое братство».

Сразу после Парада Победы по проспекту Ленина в Екатеринбурге прошел многотысячный строй участников акции «Бессмертный полк».

Более 2100 военных приняли участие в параде Фото: Галина Соловьева

Более 2100 военных приняли участие в парадеФото: Галина Соловьева

Праздничные мероприятия 9 Мая завершатся большим салютом в 22:30. Корреспонденты «Комсомольской правды» весь день ведут прямую трансляцию с мест событий.

Полную программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В мэрии Екатеринбурга ликвидируют важный департамент
В праздники Екатеринбургу пообещали грозу и жару
Екатеринбург отмечает День Победы
Глава Росприроднадзора лично проследит за зачисткой Урала от свалок
Суд по делу о банкротстве барда Новикова перенесли на конец мая
В городах Свердловской области начали отключать подачу тепла
В Пышме на 11 лет посадили водителя, повторно пойманного пьяным за рулем
Полиция Екатеринбурга ищет горожан, которые видели смерть женщины около больницы на Уралмаше
Уральцы стали реже травиться алкоголем
В Екатеринбурге православные хотят переименовать десять улиц
Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы проходят на Свердловской магистрали
В Серове накануне 9 Мая в гости к второклашкам пришла Ума Турман
Дошел до Кенигсберга: фронтовику из Беларуссии, переехавшему на Урал, вручили российский паспорт
«Дешевле, а так не разрушат»: в Екатеринбурге чугунную ограду каслинского литья заменят пластиковой
В Екатеринбурге стартовала подготовка к приезду комиссии по Универсиаде-2023
Свердловская «Ласточка» перевезла четырехмиллионного пассажира
«Чо началось то опять?!»: в Екатеринбурге эвакуируют торговые и бизнес-центры
Свердловские энергетики из-за паводка увеличат сброс на Верхотурской ГЭС
В Тугулыме на работу вернули мужчину, которого уволили, не дав объяснить причины проступков
В Екатеринбурге иномарке на пешеходном переходе сбила двух подростков
В мае и июне перекроют улицу Комсомольскую из-за ремонта в УрФУ
«Готов поклясться»: Антон Шипулин пообещал, что не будет «пилить деньги» в Госдуме
Во время банкротства «Коксохиммонтаж-Тагил» арбитражный управляющий вымогал деньги у арендатора
ВТБ снизил ставки по автокредитам
Генсек ООН Пан Ги Мун приедет в Екатеринбург на Global Boxing Forum
Свердловское заксобрание поддержало смягчение наказания для депутатов, недостоверно отчитывающихся о доходах
В Екатеринбурге предотвратили взрыв в жилом двухэтажном доме