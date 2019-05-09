Военный парад в Екатеринбурге 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Друзья, с Днем Победы! Екатеринбург вместе со всей страной отмечает 74-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. В ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Парад в честь Дня Победы традиционно проводится в центре Екатеринбурга. По главному проспекту уральского проспекта проходит военная техника, а также солдаты, марширующие строем.

День Победы 2019 в Екатеринбурге: прямая онлайн-трансляция.С места событий трансляцию ведет "Комсомолка"

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