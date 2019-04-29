На ВИЗ-Стали наградили победителей конкурса по охране труда

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) наградили победителей конкурса по охране труда, направленного на профилактику рисков производственного травматизма и усиление внимания работников к вопросам безопасности. Денежные призы, дипломы и сувениры с корпоративной символикой получили 3 трудовых коллектива и 61 сотрудник.

Победителем главной номинации «Коллектив лучшей культуры производства» стал термический участок №1 цеха холодной прокатки. Экспертная комиссия конкурса высоко оценила отличное состояние санитарных и бытовых помещений в подразделении, порядок на рабочих местах, актуальность наглядной агитации по охране труда, соблюдение работниками правил использования средств индивидуальной защиты, активность сотрудников в мероприятиях по выявлению рисков.

В творческих номинациях заводчане должны были в оригинальной форме рассказать о том, как важно соблюдать правила безопасности на производстве и в быту. Лучший видеоролик с рассказом о последствиях нарушения техники безопасности в экологической лаборатории представила инженер Мария Кинева.

Участники конкурса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

В номинации «Агитационный плакат» награду получила контролер в производстве черных металлов Людмила Лебедева, которая в своей работе отразила важность правильного использования средств индивидуальной защиты на производстве. Лучшую инструкцию по охране труда разработала инженер Анна Маслякова, которая в юмористической форме описала правила безопасного использования спортивных тренажеров.

Среди участников номинации «Тематическое детских фото «Охраняем труд вместе!» жюри решило не выявлять лидеров и поощрило всех призами для развития творческих способностей.