2019-04-26T16:00:59+03:00
Общество

Сколько стоит йогурт и как сбыть 100 тонн овощей: уральские предприниматели обсудили взаимодействие с «Пятерочкой»

Компания провела вебинар, нацеленный на улучшение взаимодействия с поставщиками, и ответила на все вопросы по взаимодействию с партнерами
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Компания провела вебинар, нацеленный на улучшение взаимодействия с поставщиками, и ответила на все вопросы по взаимодействию с партнерами.Компания провела вебинар, нацеленный на улучшение взаимодействия с поставщиками, и ответила на все вопросы по взаимодействию с партнерами.
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Наладить диалог с поставщиками один из важных этапов эффективной работы любого ритейлера. Особенно такого крупного, как X5 Retail Group. Накануне в Екатеринбурге представители торговой сети «Пятерочка», которая входит в X5, провели образовательную встречу с поставщиками со всего региона , в том числе из самых удаленных городов Свердловской области - Ирбита, Серова, Карпинска и других. Дискуссию посвятили особенностям работы с федеральными компаниями: в Свердловской области у компании почти 500 магазинов, и около трети продукции в них - от местных производителей.

А по отдельным категориям товаров доля уральских поставщиков значительно больше. Например, 86,5% от общего объема занимает местный хлеб, 47,4% мясо и 42% молочные продукты. Кроме того, во время дискуссии участники выразили готовность увеличить поставки. Например, представитель Нижнетагильского хладокомбината предложила расширить линейку их фирменными пряниками, а Серовского молокомбината - мороженным. Организаторы подчеркнули, что главной задачей мероприятия была помощь и советы, которые необходимы поставщикам при работе. Все коммерческие предложения, договоры и документы для участия в тендерах направляются через сайт компании, что послужило появлению массы вопросов даже у действующих партнеров. Кстати, больше половины участников беседы уже сотрудничают с сетью.

– Мероприятие для нас очень важное. Во-первых, сегодня мы постарались донести до предпринимателей Свердловской области, что компания открыта к диалогу и готова поддерживать локального производителя, – пояснил руководитель направления по работе с госорганами сети «Пятерочка» в УрФО Денис Сухоруков. – Во-вторых, мы обратили внимание коллег на особенности заполнения бумаг и формирования коммерческого предложения так, чтобы его заметили. В-третьих, мы получили очень важную обратную связь от производителей.

Поставщики компании действительно зачастую сталкиваются со сложностями, но в первую очередь из-за незнания процедур. Например, не представившийся индивидуальный предприниматель не мог сбыть овощи и фрукты, так как не знал про обязательное участие в тендере на закуп. Ряд производителей пожаловались на цены продуктов, которые, по их словам, не менялись с 2016 года.

В беседе принял участие депутат свердловского заксобрания Дмитрий Жуков. Он изначально подчеркнул, что региональным законодателям не хватает полномочий для значительных решений в этой сфере.

– Проблема Свердловской области в том, что она густо населена вокруг Екатеринбурга, но дальше располагаются редкие деревни и города. Там есть свои производители продуктов питания, которые тоже хотели бы работать с сетью в разных форматах, – уточнил Жуков.

Организаторы мероприятия пояснили, что «Пятерочка» предлагает гибкие инструменты работы с небольшими фермерскими хозяйствами, например, открытие «магазина в магазине», когда помещения могут сдаваться в аренду для таких производителей.

– «Пятерочка» владеет 14 тысячами магазинов и их количество постоянно растет. Мы дошли до Сибири, – уточнил Сухоруков во время выступления. – Это перспектива для локальных производителей. Ведь компания может направлять их продукты в другие регионы. В частности, наши крупные местные партнеры поставляют продукты в магазины Тюмени, ХМАО, ЯНАО.

Встречу также посетили представители местного правительства, а также президент уральской ячейки «Деловой России» Леонид Гункевич. Он поддержал компанию.

– Наша задача – это развивать разные формы бизнеса. Каждого вида торговли должно быть много. И мы считаем, что обвинения сетей в том, что они заходят в город и уничтожают малых и средних предпринимателей, несправедливые. По одной простой причине: сети задают минимальный стандарт того, что нужно для жизни, – заявил Гункевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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