2019-04-26T18:17:21+03:00
Общество

«Врач рассказал про лекарство, но в России его нет»: адвокат объяснил, почему екатеринбурженке грозит 20 лет колонии за покупку антидепрессантов

Дарью Беляеву задержали после получения таблеток из Польши
Олег Галимов
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Проблемы у девушки начались после заказа 30 таблетокПроблемы у девушки начались после заказа 30 таблетокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге темой уходящей недели стала история 24-летней Дарьи Беляевой. Девушку подозревают в контрабанде наркотиков из-за антидепрессантов, которые она заказала по Интернету в Польше. Конечно, схожие лекарства можно купить в любой аптеке, но симптомы болезни не проходили, и Дарье рассказали про таблетки с содержанием бупропиона.

Маленькая баночка препарата Elontril с тридцатью таблетками сразу же заинтересовала Кольцовскую таможню. Была проведена экспертиза, которая выявила содержание эфедрона – наркотического вещества, которое можно вывести из данного медикамента.

Те самые таблетки, из-за которых на Дарью завели уголовное дело. Фото: пресс-служба Кольцовской таможни

Те самые таблетки, из-за которых на Дарью завели уголовное дело. Фото: пресс-служба Кольцовской таможни

Дарью задержали, когда она забирала посылку на почте, а затем завели на нее уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде. Она сразу стала просить о помощи в социальных сетях. Ее адвокат надеется, что прекратят на стадии предварительного следствия.

- Наша линия защиты будет строиться на доказательстве того, что у Дарьи отсутствовал умысел на приобретение наркотического средства и перемещении его через таможенную границу, - рассказала «Комсомолке» адвокат Ирина Ручко. – Она состоит на учете у психиатра и диагноз «депрессия» поставлен официально. У нее есть множество рецептов от врача, но те препараты не помогали. Позже лечащий врач рассказал, про лекарство, которое сможет ей помочь – бупропион. К сожалению, сейчас в России его нет.

Интересный факт: до 2016 года лекарства, содержащие указанное выше вещество продавались в аптеках. Позже они исчезли с прилавков, но запрета на бупропион на территории России никто не вводил.

В качестве доказательства Дарья Беляева предоставила «КП» рецепты врача на антидепрессанты. К сожалению, они ей не помогали и она заказала препарат из Польши

В качестве доказательства Дарья Беляева предоставила «КП» рецепты врача на антидепрессанты. К сожалению, они ей не помогали и она заказала препарат из Польши

- Дарья очень грамотно подошла к решению вопроса. Она получила информацию о том, что вещество не запрещено в РФ, а на территории Евросоюза продается в открытом доступе. Таможня же действовала элементарно: провели исследование, а оно показало, что в нем есть производное эфедрона. На мой взгляд, абсурдно думать, что можно из таблеток в домашних условиях получить наркотик.

Кольцовская таможня возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств». Дарье Белоусовой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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