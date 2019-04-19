Компания Polaris представляет профессиональный мощный фен с технологией lonDefence

Мощный фен PHD 2289AC с AC-мотором обеспечивает быструю укладку даже для обладательниц длинных и густых волос, которым, как правило, этому процессу приходится уделять много времени.

Производительность сушки фена 7,2 г / мин, мощность – 2200 Вт., это, а также наличие 3-х температурных и 2-х скоростных режимов позволяют максимально быстро высушить волосы и сэкономить ваше время. Фен Polaris PHD 2289AC обеспечивает быструю укладку без повреждений волос, а для фиксации результата Вы всегда можете воспользоваться режимом «Холодный воздух».

Благодаря мощному потоку воздуха, фен быстро и качественно поможет сделать прическу любой сложности, а уникальная технология турмалиновой ионизации lonDefence придаст вашим волосам здоровый блеск и сияние, а также защитит волосы от пересушивания.

Фен удобно держать в руках за счет того, что корпус и ручка фена POLARIS PHD 2289AC имеют мягкое нескользящее покрытие Soft Touch. Удобная петля для подвешивания облегчает хранение бьюти-гаджета, а защита от перегрева гарантирует долгий срок службы.

Polaris PHD 2289AC – профессиональный фен для домашнего использования, который идеально подойдет для самых взыскательных представительниц прекрасного пола. Этот бьюти – гаджет не только быстро и качественно сушит волосы, но и сохраняет их естественную красоту и силу.

Гарантия 3 года.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Справка о компании:

Компания POLARIS – международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года по следующим направлениям:

- малая бытовая техника;

- тепловое оборудование;

- водонагреватели;

- климатическая техника;

- посуда;

На сегодняшний день ассортимент компании включает более 1000 наименований и постоянно расширяется. Производства POLARIS расположены на территории 5-ти стран – Италии, Израиля, России, Кореи и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы и Южной Америки, в Израиле, России и СНГ.

Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров, только в России их более 250! Лауреат Премии «Права потребителей и качество обслуживания-2017» в номинациях «Техника для кухни и посуда» и «Техника для красоты».