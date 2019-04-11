Выбрали за 15 минут: в Екатеринбурге определился владелец земли под храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел аукцион по аренде земли у Театра драмы, где собираются построить храм Святой Екатерины. Изначально его хотели построить в акватории Городского пруда, но в итоге местом стройки был выбран сквер вдоль набережной.

Стартовая цена участка была размером в 3,415 миллиона рублей, но уже через 15 минут его выкупили за 3,517 миллиона. При этом в торгах участвовали только два участника, одним из которых был Фонд Святой Екатерины.

Храм будет достигать в высоту 75 метров. Фото: Фонд Святой Екатерины

Организаторы аукциона отказались называть победителя, но отметили, что теперь он должен задаток в 2,7 миллиона рублей. Из-за того, что арендованная земля относится к категории «под религиозное назначение» на ней можно строить только объекты «предназначенные для отправления культа религиозных обрядов». Под это понятие попадают церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома.

Стоит отметить, что храм Святой Екатерины собираются построить к 2023 году, когда Екатеринбург отпразднует 300-летие города. Предположительная стоимость объекта – 3,5 миллиарда рублей.

Идея строительства храма разделила Екатеринбурга на два лагеря. Фото: Фонд Святой Екатерины

Далеко не все жители уральской столицы рады такой инициативе властей. Например, в прошлые выходные несколько сотен горожан вышли обнимать сквер, на месте которого хотят построить храм.