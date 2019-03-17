К месту будущего храма святой Екатерины помолиться пришли 10 тысяч человек

«НАДО, ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ БЫЛА БЛИЖЕ К БОГУ»

Ни рамок, ни ограждений. Открытый каждому сквер у Театра драмы в это воскресенье принимал верующих со всех концов страны. И люди шли. Бесконечные потоки верующих направлялись к скверу по набережной городского пруда, по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина. С воздушными шариками, которые, то и дело улетали к небу, с маленькими детьми на шеях, шли они к тому месту, где однажды появится храм святой Екатерины.

– Для чего идете? – интересуемся мы у прохожих.

– Так ведь праздник Торжества Православия сегодня, – отвечает Ирина Кондратьева, жительница Екатеринбурга. – Хотим в молебне поучаствовать. Да и солидарность надо бы проявить, высказаться за строительство храма святой Екатерины.

– Надо, чтобы больше храмов было, а то здесь в сквере такое пустое место, – говорит студент Алексей Голубьев. – А вообще, семья у нас верующая, православная, так что для нас это и семейный праздник.

Верующие приехали со всех уголков Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро разные потоки объединяются в один. Настоящий лес из людей, вырастает посреди деревьев сквера. Позже организаторы скажут, что пришло около 10 тысяч человек. Больше всего верующих собралось у того самого места, где планируется построить храм. Хотя и рядом с Октябрьской площадью у фонтана людей хватало. Чтобы все могли участвовать в молебне, рядом с театром Драмы было установлено три огромных монитора, которые вели прямую трансляцию. Люди слушали молитву, синхронно крестились, и поклонялись.

– У меня ребенок, Алеша 10 лет, в воскресную школу ходит, да и сама я верующая, и нам просто хочется, чтобы в городе появился этот храм, – говорит Юлия Петухова. – Ведь как-то странно получается. Святая Екатерина – это покровительница нашего города. А храма святой Екатерины в столице Урала почему-то нет.

Многие верующие пришли с хоругвями. Среди таких было немало представителей казачества.

– Мы, казаки, считаемся воинами христовыми, поэтому и пришли сюда, чтобы батюшек поддержать, – объясняет Игорь Данилов, сотник Исетской Линии ОВКО Оренбургского Казачьего Войска. – Возрождать Россию надо, чтобы молодежь была ближе к Богу.

Молебен Торжества Православия состоялся у Театра драмы. Верующие молились об укреплении мира и согласия.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Солнце во время молебна светило ярко, и снег стал мокрым и липким. Дети, которых было немало в сквере, сразу же бросились играть в снежки и Цепи кованые. Иные забирались на высокие сугробы, чтобы видеть, как на помосте, в окружении моря из людей происходит служба. Тем временем, рядом с палатками пускали в небо белый дым печки армейской полевой кухни.

– Как закончится молебен, сразу всех вкусным чаем угостим, – поделился шеф-повар. – Он вкуснее обычного, потому что воду мы вскипятили на дровах.

Среду верующих был и знаменитый российский актер Сергей Безруков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А новые люди все подходили и подходили. Были те, кто, например, приехал из Первоуральска. А были и те, кто и вовсе прилетел из Москвы. Например, актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян. Также, среди верующих, пришедших поддержать строительства храма, можно было заметить Михаила Пореченкова.

– Этот храм – символ возрождения страны, – заявил Михаил Пореченков. – Я как православный, как христианин, говорю, что это замечательно, это прекрасно. Что может быть лучше, чем любовь к Богу? Выше этого ничего нет. Покаяние это или возвращение к древним глубинным традициям, я думаю, что и то, и то – правильно. Поэтому храму быть. Он должен быть. Посмотрите сколько людей, пришло, чтобы поддержать его строительство.

Среди тех, кто приехал поддержать строительство храма святой Екатерины, были и актер Михаил Галустян вместе с пародистом Дмитрием Грачевым.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Тут важна принципиальность, – отметил Дмитрий Грачев, известный российский пародист и актер. – Это восстановление справедливости, как и переименование города. Был Свердловском, а стал Екатеринбургом. Мне кажется, что строительство храма, это еще один шаг в этом направлении.

НА ВРЕМЯ МОЛЕБНА НАД ЕКАТЕРИНБУРГОМ УСТАНОВИЛАСЬ ХОРОШАЯ ПОГОДА

Церковный звон и песнопения поднимались над сквером вместе с голубыми шарами. Тем временем все больше и больше пришедших людей высказывались за то, что храм святой Екатерины должен быть построен имен в сквере у Театра драмы.

– Он станет архитектурной доминантой и украшением этого места, – настаивает Андрей Кормухин, координатор движения «Сорок сороков», прибывший из Москвы. – К тому же сегодня праздник Торжество Православия и я надеюсь, мы вспомним, кто мы и не превратимся в Иванов, не помнящих родства, и будем достойны наших великих предков, которые создали нашу великую державу.

Чтобы все пришедшие видели, как происходит соборная молитва, в сквере на трех экранах велась трансляция.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди верующих было немало и военных, которые пообещали, что будут прилагать все усилия для появления в Екатеринбурге храма святой Екатерины.

– С кем Бог, с тем и правда, с тем и победа, – сказал Аркадий Воробкало, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области. – Для меня, моих коллег и ветеранов вооруженных сил возрождение храма святой Екатерины это наша прямая обязанность. Это нужно для того, чтобы восторжествовала историческая справедливость. Город без храма покровительницы быть не может.

А люди от науки и архитектуры показывали план с изображением будущего храма и объясняли, что Екатеринбург, по сути, начался именно с храма святой Екатерины.

– Храм был первым, что заложили здесь при начале создания нашего славного города, – поделился Анатолий Кириллов, доктор исторических наук, руководитель Центра истории Свердловской области. – Он был великий и стоял параллельно с замечательным домом Севастьянова. Храм будет построен к 300-летию, и он будет памятником 300-летия Екатеринбурга.

Молебен продлился почти до четырех часов дня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пришли на молебен и первые лица региона. Молились и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и учредители фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин и Андрей Симановский, а также люди от мира политики.

– Дело не в том, насколько шикарно будет выглядеть храм, дело в том, что люди будут сюда приходить для того, чтобы спастись, обрести покой и веру, – поделился Тимофей Жуков, депутат городской думы Екатеринбурга. – Я был сегодня на литургии в Храме во имя Святители Иннокентия, митрополита Московского и сразу после этого с нашим приходом, с моими друзьями и близкими пришел сюда на общегородской молебен. Посмотрите, какая погода стала – солнышко светит, ни облачка нет. Все отсюда уйдут с хорошими мыслями и хорошим настроением.

ДАЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МОЛЕБНА СКВЕР НЕ ОПУСТЕЛ

Соборную молитву возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Как объяснили в епархии, молитвой верующие призывали Бога, чтобы он объединил и защитил их, а также утвердил веру и показал Свет Истины тем людям, которые сейчас его не видят. Впрочем, многие люди пришли на молебен еще и просто, чтобы стать частью важного в жизни города события.

– Это ведь исторический день для Екатеринбурга, – рассказали Анатолий и Людмила Белоусовы. – Мы, вот, 58 лет уже вместе и оба довольны, что наконец-то решилось, где будет стоять храм. Если уж его большевики снесли, так ведь восстановить надо. Историческая справедливость требует, чтобы молодежь знала нашу историю. Без истории не может быть ничего хорошего.

Людей было так много, что они заняли почти весь сквер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К четырем часам дня молебен закончился. Верующие стали прикладываться к святыням, среди которых были мощи и икона святой Екатерины. Впрочем, когда все завершилось, сквер не опустел. Погода была хорошая, и люди продолжали идти сюда, если не помолиться, то просто высказать свое одобрение строительству храма.

– Вообще, это довольно посещаемое место и у екатеринбуржцев и у туристов, – рассказала Ульяна Жижина, жительница города. – Все, кто приезжают к нам, идут в первую очередь на Плотинку. Поэтому его и надо строить здесь – рядом с ней.