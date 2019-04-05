2019-04-05T09:39:11+03:00
Происшествия

Прокурор запросил почти по 10 лет подросткам, убивших инвалида в Березовском

Банда малолетних отморозков напала на Диму Рудакова за гаражами
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Диме Рудакову было 20 летДиме Рудакову было 20 лет
Изменить размер текста:

В августе 2018 года в Березовском произошло ужасное по своей жестокости убийство. Пятеро подростков, четыре парня и 13-летняя девочка, забили до смерти 20-летнего Дмитрия Рудакова. Малолетние отморозки приняли его за наркомана из-за заторможенной речи и решили «наказать». Сначала они попросили Рудакова купить им пиво в магазине, а потом заманили за гаражи, где и убили. Все происходящее они снимали на телефон и выложили в Сеть уже на следующий день.

Последние минуты жизни инвалида, которого пятеро отморозков убили в Березовском.! другой источник

Сейчас Богдан отбывает срок за угон автомобиля, а его друзья ждут приговора суда под домашним арестом.В поимке убийц участвовали лучшие сыщики Березовского и Екатеринбурга, и уже через неделю вся банда была задержана (за исключением девочки т.к она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности – прим.ред.). Главарем группировки оказался 16-летний Богдан, а его приспешниками 14-летние Саша с Ильей, а также ровесник Костя.

Лидер банды Богдан. Фото: соцсети

Лидер банды Богдан. Фото: соцсети

Долгое время не удавалось решить судьбу 13-летней Полины, зимой прошлого года Свердловский областной суд принял решение отправить ее на полгода в закрытую школу в Нижнем Тагиле.

Сегодня же стало известно, какой срок запросила прокуратура по делу малолетних убийц. Тут стоит напомнить, что недавно следователи СКР переквалифицировали дело со статьи «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений» на «Убийство».

Со второй попытки Полину отправили в закрытую школу на перевоспитание. Фото: соцсети

Со второй попытки Полину отправили в закрытую школу на перевоспитание. Фото: соцсети

- С учетом требований ст. 88 УК РФ, для несовершеннолетних предусматривает наказание не более 10 лет лишения свободы, с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств, государственным обвинителем в ходе судебных прений, проходящих сегодня 5 апреля 2019 года, запрошено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев для каждого из участников преступления, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Над Костей смеялись в школе из-за лишнего веса. Фото: соцсети

Над Костей смеялись в школе из-за лишнего веса. Фото: соцсети

У Димы Рудакова осталась мать и младший брат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Подростки убили инвалида в Березовском»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Самаре 21-летнюю модель, которую судят за торговлю наркотиками, пытаются оправдать присяжные. Но судья отказывается читать их вердикт
Адвокат уверен: доказательства вины девушки подделали. По его словам, все переписки, звонки и перемещения фальсифицированы
Новости 24
«Почта России» возобновила прием платежей за электроэнергию от свердловчан
"Сильная и независимая": В Екатеринбурге 12-летняя школьница сбежала от родителей, прихватив с собой кота
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
«Ослепило солнце»: в Екатеринбурге «ГАЗель» на «зебре» сбила двух девушек
В Екатеринбурге пропала девушка с татуировкой волка
Жители Верх-исетского района Екатеринбурга остались без киосков с шаурмой, тортами и салютом
В Екатеринбурге из-за ремонта трубопровода на выходные закроют проезд на улице Первомайская
В автомагазине Екатеринбурга изъяли 1000 поддельных автозапчастей для Toyota и Lexus
«Прошу помощи»: уральская правозащитница Евгения Чудновец собирает деньги, чтобы попасть в Госдуму
На Урале полиция проведет охоту на грязные номера автомобилей
«Автомобилист» перезаключил контракт с нападающим Анатолием Голышевым
В Первоуральске незнакомка «развела» пенсионерку на 200 тысяч за снятие порчи
Екатеринбург вошел в топ-5 городов по уровню инновационного развития
Доходы свердловских чиновников за год выросли на 10 %
Жители Екатеринбурга задолжали за «коммуналку» более трех миллиардов рублей
В центре Екатеринбурга появилась французская ретроколяска, разгоняющаяся до 35 километров в час