Прокурор запросил почти по 10 лет подросткам, убивших инвалида в Березовском

В августе 2018 года в Березовском произошло ужасное по своей жестокости убийство. Пятеро подростков, четыре парня и 13-летняя девочка, забили до смерти 20-летнего Дмитрия Рудакова. Малолетние отморозки приняли его за наркомана из-за заторможенной речи и решили «наказать». Сначала они попросили Рудакова купить им пиво в магазине, а потом заманили за гаражи, где и убили. Все происходящее они снимали на телефон и выложили в Сеть уже на следующий день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/665094" frameborder="0"></iframe> Последние минуты жизни инвалида, которого пятеро отморозков убили в Березовском.! другой источник

Сейчас Богдан отбывает срок за угон автомобиля, а его друзья ждут приговора суда под домашним арестом.В поимке убийц участвовали лучшие сыщики Березовского и Екатеринбурга, и уже через неделю вся банда была задержана (за исключением девочки т.к она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности – прим.ред.). Главарем группировки оказался 16-летний Богдан, а его приспешниками 14-летние Саша с Ильей, а также ровесник Костя.

Лидер банды Богдан. Фото: соцсети

Долгое время не удавалось решить судьбу 13-летней Полины, зимой прошлого года Свердловский областной суд принял решение отправить ее на полгода в закрытую школу в Нижнем Тагиле.

Сегодня же стало известно, какой срок запросила прокуратура по делу малолетних убийц. Тут стоит напомнить, что недавно следователи СКР переквалифицировали дело со статьи «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений» на «Убийство».

Со второй попытки Полину отправили в закрытую школу на перевоспитание. Фото: соцсети

- С учетом требований ст. 88 УК РФ, для несовершеннолетних предусматривает наказание не более 10 лет лишения свободы, с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств, государственным обвинителем в ходе судебных прений, проходящих сегодня 5 апреля 2019 года, запрошено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев для каждого из участников преступления, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Над Костей смеялись в школе из-за лишнего веса. Фото: соцсети

У Димы Рудакова осталась мать и младший брат.