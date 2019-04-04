2019-04-04T10:22:47+03:00
Здоровье

ВИЗ-Сталь проведет декаду здоровья

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Декада здоровья. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальДекада здоровья. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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С 5 по 14 апреля на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) пройдут мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья.

В заводском здравпункте металлурги смогут пройти бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита, измерить давление и пульс, получить консультации медиков о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В спортивном зале участка по производству газа состоится презентация нового тренажерного оборудования, а затем пройдут соревнования по тяжелой атлетике.

Столовые и буфеты предприятия расширят ассортимент свежевыжатых соков и витаминных напитков, а также и блюд, приготовленных на пару с использованием свежих овощей и др.

Русский жим. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Русский жим. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

На видеоэкранах и стендах предприятия будут размещены информационные материалы о пользе физической активности, рациональном питании, здоровом образе жизни.

На протяжении всей декады врачи заводского здравпункта будут проводить «пятиминутки здоровья». На встречах с металлургами они расскажут о действующих на ВИЗ-Стали оздоровительных проектах и дадут практические рекомендации для укрепления здоровья.

- Охрана здоровья работников предприятия – важное направление социальной политики ВИЗ-Стали. Завод проводит бесплатную вакцинацию, поощряет занятия физкультурой и спортом, организует отдых металлургов, членов их семей и ветеранов в здравницах. На оздоровительные проекты в этом году компания направит около 17 миллионов рублей, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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