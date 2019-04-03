2019-04-03T13:00:39+03:00
Общество

«Они могут заработать на машину»: в Екатеринбурге студентам отказали в бесплатном проезде

Вопрос рассмотрели на заседании Гордумы
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Елена Дерягина считает, что студенты в состоянии сами оплачивать проезд в городском транспортеЕлена Дерягина считает, что студенты в состоянии сами оплачивать проезд в городском транспортеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На встрече депутатов Гордумы Екатеринбурга с коллегами из федерального парламента в начале весны Андрей Пирожков озвучил идею введения бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов. Тогда депутаты Госдумы резко раскритиковали эту инициативу, заявив, что нужно финансовое и экономическое обоснование для реализации предложение. Пока же это просто пиар, который ничем не подкреплен.

Однако самый молодой народный избранник в Гордуме о своей идее не забыл, и в начале апреля продолжил ее лоббировать на заседании депутатской комиссии по развитию образования. Но и тут поддержки среди коллег он не получил.

В ответ на предложение Пирожкова слово взяла депутат Елена Дерягина, которая предположила, что нынешние студенты могут заработать себе не только на проезд в общественном транспорте, но и на личный автомобиль.

Самый молодой депутат лоббирует в Гордуме интересы студентов. Фото: личная страница Андрей Пирожкова в социальной сети

Самый молодой депутат лоббирует в Гордуме интересы студентов. Фото: личная страница Андрей Пирожкова в социальной сети

- Посмотрите, поблизости от главного корпуса УрФУ припарковаться негде. Студенты сегодня имеют возможность зарабатывать не только на проезд, но и на машину. Кто из студентов хочет заработать, тот сегодня зарабатывает, - заявила Елена Дерягина.

Коллеги Пирожкова уточнили, что вопросы по социальным льготам не входят в компетенцию их комиссии.

Ранее имя депутата Елены Дерягиной связывали с ее заявлением о том, что государству не стоит оплачивать питание школьников, которые не хотят питаться в столовых учебных заведений. Пирожков же хорошо известен своим высказыванием в защиту ГУЛАГа. В этой системе, по его мнению, есть свои плюсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
Новости 24
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей
Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта
Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса
Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»
Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря
«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Мэрия Екатеринбурга потратит 18 миллионов рублей на новые машины в автопарк
Нейрохирург из Алапаевска получил два года ограничения свободы за убийство пациентки по неосторожности
Нужен памятник: в Екатеринбурге придумали решение проблемы нехватки учителей
«В приоритете люди с образованием»: комиссариат Центрального военного округа не будет призывать школьников
В Екатеринбурге появился совет по развитию улиц, скверов и площадей
Хоккеист Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины
Губернатор Свердловской области создал оргкомитет для заявки на проведение Универсиады
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
Для парада Победы из Центрального военного округа в Воронежскую область направили шесть истребителей Су-34
Свердловскую область до выходных накрыл смог
Уральский олигарх построит отдельную столовую для школы, которую окончил
На Урале стартовал Всероссийский театральный марафон
К осени 2025 года свыше 18 тысяч свердловчан получат новое жилье
На матче «Урала» в Кубке России задействуют систему видеопомощи арбитрам
Да или нет? Мэрия Екатеринбурга хочет порадовать горожан «Похищением Европы» навсегда
Следователи возбудили уголовное дело по факту вливания просроченных лекарств младенцу в Полевской горбольнице
«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими
«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»
На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму