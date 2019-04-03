«Они могут заработать на машину»: в Екатеринбурге студентам отказали в бесплатном проезде

На встрече депутатов Гордумы Екатеринбурга с коллегами из федерального парламента в начале весны Андрей Пирожков озвучил идею введения бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов. Тогда депутаты Госдумы резко раскритиковали эту инициативу, заявив, что нужно финансовое и экономическое обоснование для реализации предложение. Пока же это просто пиар, который ничем не подкреплен.

Однако самый молодой народный избранник в Гордуме о своей идее не забыл, и в начале апреля продолжил ее лоббировать на заседании депутатской комиссии по развитию образования. Но и тут поддержки среди коллег он не получил.

В ответ на предложение Пирожкова слово взяла депутат Елена Дерягина, которая предположила, что нынешние студенты могут заработать себе не только на проезд в общественном транспорте, но и на личный автомобиль.

Самый молодой депутат лоббирует в Гордуме интересы студентов. Фото: личная страница Андрей Пирожкова в социальной сети

- Посмотрите, поблизости от главного корпуса УрФУ припарковаться негде. Студенты сегодня имеют возможность зарабатывать не только на проезд, но и на машину. Кто из студентов хочет заработать, тот сегодня зарабатывает, - заявила Елена Дерягина.

Коллеги Пирожкова уточнили, что вопросы по социальным льготам не входят в компетенцию их комиссии.

Ранее имя депутата Елены Дерягиной связывали с ее заявлением о том, что государству не стоит оплачивать питание школьников, которые не хотят питаться в столовых учебных заведений. Пирожков же хорошо известен своим высказыванием в защиту ГУЛАГа. В этой системе, по его мнению, есть свои плюсы.