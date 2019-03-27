2019-03-27T12:23:50+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле третьеклассник «заминировал» кинотеатр в торговом центре

Из здания в срочном порядке эвакуировали 200 человек, а минеры и кинологи с собаками два часа проверяли каждый закуток
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас юристы компании-собственника подсчитывают убыткиСейчас юристы компании-собственника подсчитывают убыткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Благополучная, интеллигентная семья из Нижнего Тагила в одночасье попала в поле зрения полиции и криминальные сводки журналистов со всей Свердловской области.

- Кассы, добрый день, слушаю вас, - привычно ответила кассир кинотеатра, расположенного в ТРЦ.

В ответ несколько секунд стояла тишина.

- Алло? Говорите, - повторила кассир и в следующее мгновение побледнела.

- ....а ваш центр заминирован, - раздалось писклявым голосом в трубке.

Спустя минуту в здании началась экстренная эвакуация, а к центральному входу стянулись спасатели, медики, взрывники, полицейские и кинологи с собаками. В общей сложности из ТРЦ вывели порядка 200 человек, после чего специалисты приступили к осмотру здания.

Взрывных устройств внутри обнаружено не было, а вот лжеминера вычислили в этот же день, им оказался 9-летний ученик начальной школы, живущий в Ленинском районе. По словам мальчика, он и сам толком не понял, как и зачем сообщали о бомбе.

- Через мобильный телефон ребенок зашел на сайт кинотеатра, расположенного в торговом центре и случайно произошло телефонное соединение. Сначала он просто ничего не ответил, а при следующей попытке дозвона сказал ответившей женщине, что «здание заминировано», не задумавшись о последствиях, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - Семья, в которой воспитывается «шутник», полная и благополучная. Ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с самим ребенком и его родителями. Самого школьника поставили на учет, а его матери и отцу грозит штраф в сотни тысяч рублей. Сейчас юристы компании-собственника подсчитывают убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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