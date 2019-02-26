Администрация Екатеринбурга решила проблему с маршрутом № 24

Администрация Екатеринбурга нашла способ решить проблему, возникшую после предложения отменить маршрут № 24. Он оказался очень востребован людьми и многие горожане возмутились, мол, теперь придется ездить домой и на работу в несколько раз дольше, да еще и с пересадками. В администрации города долго ломали голову над тем, как выйти из сложившейся ситуации и наконец-то придумали.

В Екатеринбурге изменят схемы движения автобусов 57А и 57, которые в ближайшее время полностью повторят маршрут 024.

- По планам, после изменений маршруты будут дублировать 024 на всей протяженности, -рассказал Николай Вахлов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Екатеринбурга. - Интервал движения автобусов 57 и 57А составит 15 минут, а на участках, где они пересекаются – 7 минут. Пока предполагается, что маршрут 57А со 2-ой Новосибирской улицы будет следовать по улицам Окружной – Селькоровской – Титова – 8 Марта – Бориса Ельцина – Челюскинцев (через Макаровский мост) – Стрелочников, далее по своему обычному маршруту, но до ДМБ №9. Маршрут 57 будет идти с остановки «Елизавет» по улицам Титова – 8 Марта – проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова и далее на Стрелочников.

Фото: администрация Екатеринбурга

Новая схема движения автобусов по маршрутам 57 и 57А начнет работать уже в марте.

Напомним, что мэрия Екатеринбурга ликвидировала автобусные маршруты 04 и 024 накануне Нового года. Сами чиновники объяснили инициативу отсутствием денег на содержание, так называемых, дублирующих маршрутов.