2019-02-20T07:15:31+03:00
Происшествия

В селе под Артемовским патруль ГИБДД сбил 9-летнего ребенка

До прибытия «скорой» инспекторы оказали мальчику первую доврачебную помощь, после чего медики забрали его в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Территориальное ОВД назначило проверкуТерриториальное ОВД назначило проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В селе Покровское Артемовского района патрульная Lada Granta сбила на дороге 9-летнего мальчика. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, из-за сугроба инспектор слишком поздно заметил ребенка, перебегающего проезжую часть.

- Мальчик выбежал на дорогу неожиданно для водителя из-за снежного вала. Сотрудник ГИБДД пытался предотвратить наезд, но избежать этого не удалось. Инспекторы оказали ребенку первую доврачебную помощь и вызвали «неотложку». Пострадавший госпитализирован в больницу города Артемовский с травмами различной степени тяжести, - добавил полковник Горелых.

В момент аварии водитель патрульной машины ГИБДД был при исполнении, в форменном обмундировании. Медицинское освидетельствование показало, что инспектор трезв. Тем не менее территориальное руководство проведет проверку, в ходе которой оценит действия полицейского и примет соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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