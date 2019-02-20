В селе под Артемовским патруль ГИБДД сбил 9-летнего ребенка

В селе Покровское Артемовского района патрульная Lada Granta сбила на дороге 9-летнего мальчика. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, из-за сугроба инспектор слишком поздно заметил ребенка, перебегающего проезжую часть.

- Мальчик выбежал на дорогу неожиданно для водителя из-за снежного вала. Сотрудник ГИБДД пытался предотвратить наезд, но избежать этого не удалось. Инспекторы оказали ребенку первую доврачебную помощь и вызвали «неотложку». Пострадавший госпитализирован в больницу города Артемовский с травмами различной степени тяжести, - добавил полковник Горелых.

В момент аварии водитель патрульной машины ГИБДД был при исполнении, в форменном обмундировании. Медицинское освидетельствование показало, что инспектор трезв. Тем не менее территориальное руководство проведет проверку, в ходе которой оценит действия полицейского и примет соответствующее решение.